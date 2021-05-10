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Прогноз: К 2027 году электромобили станут дешевле бензиновых авто

Консалтинговая компания BloombergNEF обнародовала результаты своего исследования рынка электромобилей и машин с бензиновым двигателем.




Оно показало, что к 2026 году производство электрических седанов и внедорожников сравняется по стоимости с моделями на бензине и дизеле. А в 2027 году электрокары производить и вовсе станет дешевле, чем бензиновые авто.

Главный фактор снижения стоимости производства электромобилей — удешевление батарей и создания производственных линий. Это позволит повысить доступность электротранспорта даже без государственных субсидий.

В BloombergNEF подсчитали, что сегодня средняя цена бензинового авто без налогов составляет €18 600, тогда как электромобиль обойдется €33 300. К 2026 году аналитики прогнозируют изменение этого соотношения до €19 тыс. и €19 тыс. соответственно, а в 2027-м оно станет уже €19 900 и 16 300 соответственно.
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