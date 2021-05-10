Председателем правления белорусского ЗАО «Цептер Банк» назначен Александр Полищук
Председателем правления белорусского ЗАО «Цептер Банк» назначен Александр Полищук. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Ранее Полищук, в частности, работал директором по финансам инноваций ОАО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Москва), возглавлял белорусское ОАО «Хоум Кредит Банк», работал в ЗАО «Трастбанк».
ЗАО «Цептер Банк» - член Группы Zepter. Основной акционер банка: швейцарская компания Home Art & Sales Services AG (Хоум Арт энд Сейлс Сервисиз АГ).
10:55 10/05/2021
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