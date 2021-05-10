







В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.





Компания заявляет, что она прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев.





Чрезвычайное положение снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами в Нью-Йорк.





Позже появились сообщения, что ха атакой стоят хакеры из России. Якобы атаку совершила преступная группа DarkSide.





Об этом пишет CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного кибер-чиновника.





"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - пишет издание.





По словам источника, DarkSide обычно нацелен на страны, не говорящие по-русски.





Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома.





Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности DarkSide к кибератаке.







