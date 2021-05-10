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В США объявили чрезвычайное положение из-за хакерской атаки на крупнейший трубопровод в стране

В США на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов, Colonial Pipeline Company, осуществили хакерскую атаку. Из-за этого власти объявили чрезвычайное положение.


Об этом сообщает BBC.

В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

Компания заявляет, что она прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев.

Чрезвычайное положение снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами в Нью-Йорк.

Позже появились сообщения, что ха атакой стоят хакеры из России. Якобы атаку совершила преступная группа DarkSide.

Об этом пишет CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного кибер-чиновника.

"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - пишет издание.

По словам источника, DarkSide обычно нацелен на страны, не говорящие по-русски.

Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома.

Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности DarkSide к кибератаке.
РБК
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