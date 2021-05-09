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Citroen представила электромобиль за 6 500 евро

Компания Citroen представила миниатюрный грузовой электромобиль My Ami Cargo, который предназначен для служб доставки, индивидуальных предпринимателей и т.д., пишет ixbt.com.


Его габариты составляют 2410 х 1390 х 1520 мм, при этом автомобиль имеет только водительское сиденье. Рядом с креслом оборудован контейнер объемом до 260 л. С учетом багажника Citroen вмещает до 400 л груза массой 140 кг.

My Ami Cargo создан на базе сверхкомпактного двухместного электромобиля Citroen Ami, который был выпущен в прошлом году. Соответственно, в новинке используется та же самая электрическая платформа. Мощность двигателя составляет всего 8 л.с., он позволяет разогнать автомобиль до 45 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт•ч позволяет проехать без подзарядки до 75 км. Полная зарядка от обычной сети 220 Вт занимает 3 часа, пишет ru.oxu.az

К ключевым особенностям, которые должны сделать Citroen My Ami Cargo популярным, относят цену, составляющую всего 6 500 евро (13 332 манатов - ред.).
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