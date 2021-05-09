







– Если отбросить эмоции, следует констатировать, что значительная часть населения в принципе имеет слабое представление, откуда берутся деньги в бюджете и на что они тратятся.





Часть читателей напрямую задавали этот вопрос, – отметил Владимир Караник.





– Предваряя некоторые вопросы и комментарии, сразу хочу сказать, что ролики делались в Гродно журналистами телеканала «Гродно Плюс» и работниками главного финансового управления в рамках безвозмездного сотрудничества между Гродненским облисполкомом и телеканалом, за что, пользуясь случаям, хотелось бы высказать искренние слова благодарности этим, несомненно талантливым, журналистам. Я надеюсь, совместно с ними мы продолжим поиск наиболее наглядных и доступных форматов информирования граждан о злободневных вопросах и проблемах, волнующих общество, – добавил он.