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На что расходуется бюджет Гродненской области? Владимир Караник опубликовал в Facebook новый пост

Председатель Гродненского облисполкома пояснил, что опубликованный ранее пост о некоторых видах господдержки вызвал горячую дискуссию, и ему хотелось бы сделать ее более предметной, а участников – более информированными, передает «Гродненская правда».



 – Если отбросить эмоции, следует констатировать, что значительная часть населения в принципе имеет слабое представление, откуда берутся деньги в бюджете и на что они тратятся.

Часть читателей напрямую задавали этот вопрос, – отметил Владимир Караник.

– Предваряя некоторые вопросы и комментарии, сразу хочу сказать, что ролики делались в Гродно журналистами телеканала «Гродно Плюс» и работниками главного финансового управления в рамках безвозмездного сотрудничества между Гродненским облисполкомом и телеканалом, за что, пользуясь случаям, хотелось бы высказать искренние слова благодарности этим, несомненно талантливым, журналистам. Я надеюсь, совместно с ними мы продолжим поиск наиболее наглядных и доступных форматов информирования граждан о злободневных вопросах и проблемах, волнующих общество, – добавил он.
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