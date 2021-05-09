











— У меня нет ощущения, что это боязнь российских нефтяных компаний тех самых американских санкций по отношению к контрагентам нашего «Белнефтехима» и девяти заводов, — отметил эксперт в программе «Эканоміка з Чалым» на Белсате.





По его мнению, это может быть предлог воспользоваться видимой боязнью санкций, чтобы вернуться к старому спору, который Беларусь и Россия ведут давно:





— Это очень длинная история, связанная с тем, что белорусская сторона все время пытается каким-то способом найти свои, как она считает, выпадающие доходы из-за налогового маневра.





Чалый напомнил о недружелюбных с точки зрения российской стороны действий Беларуси: увеличение налога на прибыль для транспортирующих компаний и введение экологического налога.





Эксперт обратил внимание, как санкции США изменили ситуацию вокруг нефтяного спора: если в начале года российская «Транснефть» заявляла о том, что сложившиеся усилиями Минска условия хозяйствования грозят ей едва ли не банкротством, то сейчас эта компания получила возможность диктовать собственные условия.





— Внезапно переговорная позиция российской стороны резко усилилась, — отметил эксперт. И рассказал о первых последствиях.





В апреле белорусская сторона вынуждена была пойти на снижение тарифов на транспортировку нефтепродуктов по магистральному трубопроводу, чего раньше никогда не было.





Экономист считает, что новые обстоятельства могут лишь увеличить аппетиты Москвы. Он напомнил о том, что в России позитивно оценили первые итоги перенаправления белорусского экспорта нефтепродуктов на российские порты. А на очереди могут оказаться продукция промышленного сектора и лес. Да и дорожные карты очень скоро могут о себе снова напомнить.



