Долгострой-"недоКемпински" возле цирка / minsknews.by

Об этом сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, пишут "Минск-Новости".





По словам чиновника, сейчас на объекте, который изначально задумывался как многофункциональный комплекс с гостиницей, ведутся внутренние работы.





После постройки это будет административное здание, без жилых и гостиничных помещений.





Строительство комплекса началось в 2011 году компанией олигарха Юрия Чижа. Публично объявлялось, что это будет гостиница "Кемпински", которую откроют к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Под это застройщик получил налоговые льготы.





Ради новой гостиницы снесли памятник архитектуры — здание первой минской электростанции.





Но во время постройки на берегу реки застройщик неожиданно выяснил, что под зданием есть ненадёжные почвы и вода. В связи с этим строительство затормозилось. Также выяснилось, что компания "Кемпински" не имеет даже представления, что гостиница строится под ее именем.





Потом Юрий Чиж обанкротился, и здание несколько лет стояло законсервированным. Власти вели переговоры с российским "Сбербанком", чтобы передать комплекс ему для достройки, пишет еuroradio.fm



