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Белорусские банки увеличивают прибыль за счет сокращения отчислений в резервы

Все крупнейшие банки Беларуси сообщили о росте прибыли за I квартал текущего года, но при этом многие из них для этого сократили чистые отчисления в резервы.





В частности, крупнейший банк Беларуси — Беларусбанк — увеличил чистую прибыль на 83,3% по сравнению с I кварталом прошлого года — до 76,3 млрд. рублей.

Однако при этом его чистые отчисления в резервы за январь—март 2021 года составили только 85,5 млн. рублей — немногим более трети от чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. То есть если бы банк оставил отчисления на уровне прошлого года, он имел бы убытки.

Ухудшение состояния с доходами Беларусбанка объясняется, в основном, снижением величины чистого дохода по операциям с иностранной валютой: в 3 раза — до 30,5 млн. рублей.

Это имеет простое объяснение: в текущем году ситуация на валютном рынке РБ стабильная, в то время как в начале прошлого года произошла девальвация белорусского рубля в связи с девальвацией российского рубля против доллара, что привело к ажиотажному спросу на иностранную валюту.

Чистые процентные доходы Беларусбанка при этом в I квартале 2021 года выросли всего на 1,9% (до 308,5 млн. рублей), а чистые комиссионные доходы увеличились на 12,4% (до 95,4 млрд. рублей).

У Белагропромбанка ситуация была примерно такой же. Его чистая прибыль выросла на 40% и достигла 20,5 млн. рублей. При этом чистые отчисления банка в резервы сократились на 38,2% (до 35,7 млн. рублей).

Чистый доход по операциям с иностранной валютой при этом упал немногим более чем в 2 раза (до 12 млн. рублей). Но чистые процентные доходы банка сократились на 17% (до 72,8 млн. рублей), в то время как его чистые комиссионные доходы выросли на 21,9% (до 46,4 млн. рублей).

Но это еще хорошие результаты. У Белгазпромбанка ситуация оказалась намного хуже, и он не только снизил отчисления в резервы, а даже забрал из резервов 17,1 млн. рублей. Это обеспечило ему рост чистой прибыли в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигшей 22,2 млн. рублей.

В то же время, чистые доходы банка значительно сократились. А именно, чистые процентные доходы упали на 15,6% (до 36,2 млн. рублей), чистые комиссионные доходы сократились на 19,8% (до 19,4 млн. рублей), а чистый доход по операциям с иностранной валютой уменьшился примерно в 4 раза — до 4,9 млн. рублей.

Забрал средства из резервов и крупнейший негосударственный банк Беларуси — БПС-Сбербанк: 42 млн. рублей. Это позволило ему увеличить чистую прибыль в полтора раза — до 58 млн. рублей.


При этом по операциям с иностранной валютой вместо прибыли он получил убыток в размере 5,4 млн. рублей. А чистые процентные доходы сократились на 10,4% (до 40 млн. рублей), в то время как чистые комиссионные доходы все же выросли на 9% (до 30,3 млн. рублей).

Впрочем, не у всех банков дела ухудшились. На общем фоне выделяется в лучшую сторону Альфа-Банк. Его чистые процентные доходы в I квартале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,45 раза и достигли 89,6 млн. рублей. А чистые комиссионные доходы поднялись на 38,4% (до 28,2 млн. рублей).

Это следствие, по-видимому, перехода в банк части клиентов Белгазпромбанка. Похоже, что перешли самые выгодные клиенты.

У Альфа-Банка увеличился даже чистый доход по операциям с иностранной валютой: на 25,5% (до 9,3 млн. рублей). В таких условиях у банка не было потребности в сокращении отчислений в резервы, и он их даже увеличил в 3,35 раза (до 37,7 млн. рублей). Это не помешало ему увеличить чистую прибыль примерно в полтора раза — до 39,1 млн. рублей.

Но Альфа-Банк — это исключение, которое подтверждает правило: чистые доходы банков в I квартале текущего года значительно снизились по сравнению с прошлым годом.
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