В цифрах: белорусы продолжают покупать валюты больше, чем продавать

Покупка наличной валюты гражданами в апреле выросла на 4,3% до 569,2 млн долларов, а продажа снизилась на 3% до 625,5 млн долларов. Чистая продажа составила 56,3 млн долларов, а с начала года продано на 249 млн долларов наличными больше, чем куплено. Об этом сообщает Нацбанк.

С учетом безналичных операций население стабильно остается чистым покупателем валюты. В апреле покупка безналичной валюты превысила продажу на 179,6 млн долларов, с начала года чистая покупка безналичной валюты составила 597,9 млн долларов. По итогам прошлого года безналичная покупка валюты населением превысила продажу на 1,822 млрд долларов.





Нацбанку удалось увеличить золотовалютные резервы страны за счет предприятий, которые в апреле продали на 411,8 млн долларов больше, чем купили. Эксперты уточняют, что апрель — месяц уплаты квартальных налогов, что могло способствовать росту продажи валюты субъектами хозяйствования.

Напомним, 49 месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте и августе 2020-го был резкий всплеск объемов покупки. А в прошлом году, впервые с 2013-го, покупка налички превысила продажу на 147,5 млн долларов. Об этом пишет TUT.BY.

В 2016 году белорусы продали 2,4 млрд долларов, в 2017-м — 2,2 млрд долларов, в 2018-м — 1,738 млрд долларов, а в 2019-м — 1,418 млрд долларов.





Напомним, Нацбанк по итогам 2020 года констатировал заметное снижение золотовалютных резервов — на 1,9 млрд долларов, в том числе — из-за высокого спроса на валюту. Снижение продолжалось и в начале года, но в апреле ЗВР удалось пополнить.



