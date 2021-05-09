Самолет Embraer 195-E2 пополнил парк «Белавиа»





Об этом рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе отечественного авиаперевозчика.





Новый самолет рассчитан на перевозку 125 человек (9 мест в бизнес-классе и 116 — в эконом-классе), а максимальная дальность полета составляет почти 5 тыс. км.





— Embraer 195-E2 оснащен новыми двигателями со сверхвысокой (повышенной) степенью двухконтурности, полностью новым крылом, системой дистанционного управления fly-by-wire и новым шасси. По сравнению с первым поколением Е195, 75 % систем этого самолета являются новыми, — отметили в «Белавиа».





Более того, новый самолет на 65 % тише, чем Embraer 195, при этом может взлетать с максимальной массой 62 000 кг и подняться под облака на высоту 12 497 м.





В настоящее время флот белорусской авиакомпании насчитывает 30 воздушных судов. Сюда входят один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, а также пять Embraer 175, семь Embraer 195 и три Embraer 195-E2.



