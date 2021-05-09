+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Самолет Embraer 195-E2 пополнил парк «Белавиа»

Теперь в «портфеле» компании — 15 воздушных судов бразильского производства, что составляет половину всего авиапарка,


Об этом рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе отечественного авиаперевозчика.

Новый самолет рассчитан на перевозку 125 человек (9 мест в бизнес-классе и 116 — в эконом-классе), а максимальная дальность полета составляет почти 5 тыс. км.

— Embraer 195-E2 оснащен новыми двигателями со сверхвысокой (повышенной) степенью двухконтурности, полностью новым крылом, системой дистанционного управления fly-by-wire и новым шасси. По сравнению с первым поколением Е195, 75 % систем этого самолета являются новыми, — отметили в «Белавиа».

Более того, новый самолет на 65 % тише, чем Embraer 195, при этом может взлетать с максимальной массой 62 000 кг и подняться под облака на высоту 12 497 м.

В настоящее время флот белорусской авиакомпании насчитывает 30 воздушных судов. Сюда входят один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, а также пять Embraer 175, семь Embraer 195 и три Embraer 195-E2.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]