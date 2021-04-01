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Долги недобросовестных арендаторов госнедвижимости в Минске достигли Br12 млн

Арендаторы столичной недвижимости, находящейся в госсобственности, задолжали Br12 млн, сообщили в Госкомитете по имуществу Беларуси в пятницу.


"Сложная эпидемиологическая обстановка в республике сказалась на размере задолженности арендаторов по арендной плате. На 01.04.2021 она составила Br12 млн", - проинформировали в ГКИ.

"Информация о недобросовестных арендаторах регулярно актуализируется и размещается на Интернет-сайте Мингорисполкома, что позволяет понуждать их к сокращению размеров долга", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.

Всего в Минске сдано в аренду более 987 тыс. кв. м. государственных площадей. По информации ведомства, за 3 месяца текущего года за предоставленные в аренду нежилые помещения получено Br32,85 млн.
 
На начало апреля Минск является собственником более 10,2 млн кв. м. недвижимости, из которых самими организациями используется более 71% площадей, сдано в аренду 9,6%, около 3,7% передано в безвозмездное пользование.
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