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Лукашенко: оппозиция хотела продать НПЗ

Руководитель государства рассказал журналистам, что деятели оппозиционного движения готовы платить деньги за активные действия против действующей власти.



Вся деятельность оппозиции направлена только на получение денег, заявил в эфире "Беларусь 1" Лукашенко журналистам после церемонии награждения во Дворце Независимости, пишет Sputnik.

По его словам, активистам белорусской оппозиции сделали намек, что начнут урезать финансирование, а для того, чтобы получить средства, нужны активные действия.

"Типа убить президента и прочее – получите деньги, и называют цену. Снайпер – миллион долларов, штурм резиденции в Озерном – 10 миллионов долларов. Еще там что-то – 50 миллионов долларов. Я не хочу называть фамилии бывших белорусов, сидящих сегодня в России в том числе, негодяи", – отметил Александр Лукашенко.

После чего добавил, что рассказал про это президенту России.

Правда, Лукашенко не стал называть по именам действующие лица. Белорусский лидер предложил журналистам самим догадаться, о ком идет речь. Потому что они (неназванные лица – Sputnik) ранее предлагали сделку, но президент отказался. Деньги сейчас они готовы предложить, потому что потом получат в десятки раз больше.

"Они же в этих зумах (приложение для конференций Zoom – Sputnik) обсуждали: вы 800 тысяч дайте, а мы потом НПЗ вам отдадим", – поведал Александр Лукашенко.

По его мнению, в этом и заключается суть политики оппозиции, когда любой шаг протестной деятельности делается во имя денег.
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