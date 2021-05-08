+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Как белорусские сигареты оказываются в опломбированных вагонах с удобрениями?

Литовские и польские таможенники периодически обнаруживают белорусские сигареты в вагонах с удобрениями «Беларуськалия» и «Гродно Азота». Как они могут там оказаться?


Могли ли производители удобрений не знать о контрабанде? Что думает по поводу этих случаев БЖД? TUT.BY попытался выяснить ответы на эти вопросы.

Польские пограничники совместно с налоговой службой перехватили партию почти 2,5 млн пачек сигарет. Их везли из Беларуси в железнодорожных контейнерах

30 апреля Таможенная служба Литвы обнаружила в одном из вагонов «Беларуськалия», который следовал в Клайпеду, 61 ящик сигарет. Стоимость контрабандного товара — 112 тысяч евро.

7 мая польские пограничники сообщили, что при проверке грузового поезда из Беларуси в трех контейнерах вместо минеральных удобрений и топливно-нагревательных элементов, заявленных в декларации, нашли около 2,5 млн пачек сигарет. В Польше отметили, что это самая крупная партия контрабандных сигарет в истории страны. Она оценивается почти в 10 млн долларов!

И это только факты последнего времени. Возникает вопрос: как сигареты могут попадать в вагоны с удобрениями, если они опломбировываются при отгрузке продукции на «Беларуськалии» и «Гродно Азоте»?

— Состав формируется на заводе. После загрузки вагоны опломбировываются и едут к заказчику, — говорит источник, знакомый с процессом поставок удобрений на «Гродно Азоте». — Чтобы сигареты попали в вагон, по идее, на территорию завода, через проверку на КПП, должна въехать фура с сигаретами [от соседней фабрики]. Кроме того, когда идет взвешивание, то людям будет понятно, что там не удобрения.

То есть как минимум в двух местах сотрудники предприятия должны быть в курсе дела. При этом всем остальным следует закрыть глаза на происходящее.

На «Гродно Азоте» опровергли наличие контрабандных схем.

Осенью 2020 года на территории «Гродно Азота» в одном из «зеленых» вагонов с удобрениями, следовавших в Литву, нашли около 45 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 51 тысячи рублей. Фото: УВД Гродно

Стоит отметить, осенью прошлого года на территории «Гродно Азота» в одном из «зеленых» вагонов с удобрениями, следовавших в Литву, нашли около 45 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 51 тысячи рублей, говорилось в сообщении УВД Гродненского облисполкома.

Данную информацию администрация завода оперативно передала милиции, которая изъяла товар. Силовики начали проверку. О ее итогах получить информацию не удалось.

Опломбированные вагоны «Беларуськалия» с сигаретами также периодически попадаются на литовской таможне. Как выясняется, существует иная схема загрузки вагонов контрабандными сигаретами.

— Загрузить вагоны сигаретами можно где угодно, на любой сортировочной станции, на любой ночной остановке. В белкалиевских хопперах на редкость удобные и широкие люки, — рассказывает информированный источник.

Фото: Таможенная служба Литвы

В 2017 году крупную партию гродненских сигарет нашли в вагонах «Беларуськалия», которые прибыли для разгрузки в терминал БКТ в порту Клайпеды. («Беларуськалию» в БКТ принадлежит 30 процентов акций, остальные 70 процентов — у литовского бизнесмена Игоря Удовицкого.)

Гендиректор терминала Видмантас Дамбраускас уверял, что если бы сигареты находились под удобрениями, то было бы ясно, что их размещают на фабрике в Солигорске. А так они наверху.

— Раньше пломбы вешали на простой провод в вагонах. После того как несколько раз поймали контрабандистов, «Беларуськалий» стал опечатывать вагоны с помощью проволоки толщиной 10 миллиметров, — говорил Дамбраускас.

Однако более толстая проволока не остановила контрабандистов.

— Белорусы говорят, что пломбы [на вагонах, которые прибывают в Литву с сигаретами] поддельные. Да, вагоны выезжают с завода, но, бывает, стоят на станциях по полдня. На некоторых из таких станций темно, нет охраны, поэтому контрабандисты пользуются ситуацией. Мы не можем с этим бороться, — сказал глава БКТ.

Белорусская калийная компания является трейдером «Беларуськалия». Но в компании не в курсе, каким образом сигареты попадают в хопперы с удобрениями.

— Мы не располагаем информацией о том, как и где это может происходить по пути следования вагонов. Полагаем, что вопросами контрабанды должны заниматься соответствующие компетентные органы, — сказали TUT.BY в пресс-службе БКК.

Справедливости ради стоит сказать, что вагоны, в которых перевозятся калийные удобрения, принадлежат не трейдеру, а «Беларуськалию». Парк собственных вагонов насчитывает около 4000 единиц. Более того, у «Белкалия» имеется целое управление железнодорожных перевозок, которое регулирует процесс погрузки.

«На каждой точке погрузки имеются железнодорожные весы, позволяющие точно дозировать количество продукции, необходимое для загрузки в ж/д вагон в соответствии с тарой вагона с целью избегания перегруза, что может повлиять на безопасность движения, а также недогруза вагона, который влечет за собой невыполнение договорных обязательств перед покупателями», — говорится на сайте компании.

Получить комментарий в управлении железнодорожных перевозок ОАО «Беларуськалий» не удалось.

Перевозчиком грузов является Белорусская железная дорога (БелЖД). Контрабандные находки у этого госоператора случались не только в вагонах с удобрениями, но и с углем, щепой и прочими грузами.

— Досмотреть весь состав под 100 вагонов собственными силами им довольно проблематично. Обычно смотрят на целостность пломб. А бывает, времени не хватает даже на это, — говорят источники.

В пресс-службе БелЖД отказались от комментариев и посоветовали обратиться с запросом в правоохранительные органы. Получить комментарий в силовых структурах не удалось. Как только мы его получим, то опубликуем.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]