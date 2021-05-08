Павел Дуров ищет личного помощника









Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров ищет персонального ассистента. В описании вакансии говорится, что помощник миллиардера должен быть умён, пишет rusplt.ru.





Среди прочих требований - наличие высшего образования, свободное владение английским языком, грамотная устная и письменная речь, внимательное отношение к деталям. Будущий ассистент обязан заниматься организацией поездок Дурова - бронировать жилье и транспорт, а также вести его календарь, сообщает телеканал «360».





Соискатель должен быть готов навсегда переехать в другую страну. Это может быть ОАЭ, где находится штаб-квартира Telegram, или Швейцария.





Любой желающий может откликнуться на вакансию, написав специальному боту. Требуется указать возраст и место проживания.