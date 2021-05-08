+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Спустя полгода Нацбанк может вновь аттестовать главу "Альфа-банка"

Специальная квалификационная комиссия Национального банка может признать председателя правления “Альфа-банка” Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации спустя полгода.


Это следует из комментария пресс-службе регулятора. Однако для этого им необходимо будет устранить причины, послужившие основанием для данного решения.

"Кандидат, в отношении которого принято решение о несоответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к соответствующей должности, может быть вновь допущен к оценке соответствия после устранения причин, послуживших основанием для принятия такого решения, но не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия решения о несоответствии", - проинформировали в пресс-службе.

"Исполнение обязанностей руководителя банка в случае освобождения его от должности (увольнения, перевода) или временного отсутствия может быть возложено на лиц, прошедших оценку соответствия требованиям, предъявляемым к соответствующей должности, либо на заместителя руководителя на срок не более одного года", - добавила пресс-служба.

Причину того, почему Смоляка и Застольского признали "не соответствующими" там не назвали. Вся необходимая информация для прохождения оценки соответствия кандидатом размещена на официальном сайте Нацбанка.

Напомним, регулятор признал председателя правления “Альфа-банка” Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Данное решение зафиксировано в протоколе заседания специальной квалификационной комиссии Национального банка № 9 от 6 мая 2021 года, пишет smartpress.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]