Продажи новых автомобилей в Беларуси сократились на треть

Белорусская автомобильная ассоциация сообщает, что продажи новых легковых автомобилей в Беларуси за январь-апрель сократились на треть, до 14 539 штук. В том числе продажи новых легковых автомобилей составили 12 838 единиц (88% всех продаж), коммерческих — 1701.