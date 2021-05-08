Продажи новых автомобилей в Беларуси сократились на треть
Белорусская автомобильная ассоциация сообщает, что продажи новых легковых автомобилей в Беларуси за январь-апрель сократились на треть, до 14 539 штук. В том числе продажи новых легковых автомобилей составили 12 838 единиц (88% всех продаж), коммерческих — 1701.
Наибольшую рыночную долю удерживает марка Lada с показателем 26,7%, рыночная доля Geely — 15%, у Volkswagen — 12%.
Продажи лидирующих производителей за 4 месяца выглядят так: Lada — 3422 шт., Geely — 1950 шт., Volkswagen — 1544 шт.
Продажи топ-20 легковых моделей возглавляют Lada Vesta (1401), Kia Rio Sedan (1258), Volkswagen Polo Sedan (1218).
09:06 08/05/2021
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