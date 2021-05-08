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В Украине полиция конфисковала полторы тысячи бутылок водки из Чернобыля

Водка "Атомик" предназначалась для Великобритании, ее изготавливают из продуктов, выращенных в Чернобыльской зоне.

Фото: atomikvodka.com

Украинские правоохранители изъяли полторы тысячи бутылок водки "Атомик", которую производили из воды и яблок из Чернобыльской зоны отчуждения. Партия алкоголя должна была отправиться в Великобританию. Об этом сообщает ВВС.

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По словам производителя, водка — первый первый потребительский товар Чернобыля после ядерной катастрофы 1986 года. Сейчас они ожидают результатов расследования украинских спецслужб, но говорят, что "понятия не имеют", почему груз был изъят.

"Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных акцизных марок. Но это не имеет смысла, так как бутылки предназначены для британского рынка и маркируются акцизными марками Великобритании", — пояснил изданию один из основателей компании-производителя "Чернобыльский спирт", профессор Джим Смит.


Исследователи выращивают там экспериментальные культуры, пытаясь выяснить, можно ли из продуктов, выращенных в Чернобыльской зоне, изготовить продукты, которые будут безопасными для потребления.

"Когда мы попробовали первый "Атомик" в 2019 году он оказался не более радиоактивным, чем любая другая водка", – говорит Смит.

Фокус уже ранее писал о водке "Атомик", которую изготавливали ученые из Украины и Великобритании. Британские и украинские ученные продемонстрировали, что в чернобыльской зоне можно создать чистый радиационно безопасный продукт с традиционным вкусом. В 2019 году в планах у исследователей было наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов, пишет Фокус.
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