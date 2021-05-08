МАРТ ведет переговоры, чтобы сохранить поставки российской гречки





Об этом OL рассказал источник из круга дистрибьюторов продовольствия.





Вопрос будет решен по определенным поставщикам, которые продолжат поставки гречки. Мы не паникуем. Кроме того, для всех сохраняется возможность ввозить гречку до 5 июня, делать запасы», — сказал источник.





Ранее сообщалось, что российское правительство установило временный запрет на вывоз гречки из страны с 5 июня по 31 августа. В соответствующем постановлении говорится, что нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное. Ограничительная мера введена с целью сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.