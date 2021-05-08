+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

МАРТ ведет переговоры, чтобы сохранить поставки российской гречки

Специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли ведут переговоры с российскими коллегами о том, чтобы с 5 июня не произошло жесткого прекращения поставок гречки в Беларусь.


Об этом OL рассказал источник из круга дистрибьюторов продовольствия.

Вопрос будет решен по определенным поставщикам, которые продолжат поставки гречки. Мы не паникуем. Кроме того, для всех сохраняется возможность ввозить гречку до 5 июня, делать запасы», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что российское правительство установило временный запрет на вывоз гречки из страны с 5 июня по 31 августа. В соответствующем постановлении говорится, что нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное. Ограничительная мера введена с целью сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]