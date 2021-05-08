Пока не запретили: А-100 выпустила новые облигации по "Новой Боровой"
Группа А-100 выпустила еще две эмиссии жилищных облигаций на строящиеся дома в мегаквартале «Новая Боровая». Максимальные цены за квадратный метр — 5255 и 5645 рублей.
Эмитент — ООО «Астодевелопмент». Обеспечение — залог торгового центра, склада и СТО для автомобилей в Боровой.
Как сообщалось, в Беларуси жилищные облигации можно будет выпускать только до ноября 2021 года. После этого такой способ привлечения финансирования запретят. Останутся исключения для отдельных проектов. Скорее всего, это будут проекты братьев Каричей.
07:52 08/05/2021
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