+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Пока не запретили: А-100 выпустила новые облигации по "Новой Боровой"

Группа А-100 выпустила еще две эмиссии жилищных облигаций на строящиеся дома в мегаквартале «Новая Боровая». Максимальные цены за квадратный метр — 5255 и 5645 рублей.

Эмитент — ООО «Астодевелопмент». Обеспечение — залог торгового центра, склада и СТО для автомобилей в Боровой.

Как сообщалось, в Беларуси жилищные облигации можно будет выпускать только до ноября 2021 года. После этого такой способ привлечения финансирования запретят. Останутся исключения для отдельных проектов. Скорее всего, это будут проекты братьев Каричей.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]