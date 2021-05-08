Эмитент — ООО «Астодевелопмент». Обеспечение — залог торгового центра, склада и СТО для автомобилей в Боровой.





Как сообщалось, в Беларуси жилищные облигации можно будет выпускать только до ноября 2021 года. После этого такой способ привлечения финансирования запретят. Останутся исключения для отдельных проектов. Скорее всего, это будут проекты братьев Каричей.