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Экономист: «Слушать выступление Головченко рекомендую тем, кто плохо засыпает»

Еще один эксперт усомнился в словах премьер-министра Беларуси, который накануне заявил, что итоги первого квартала внушают ему «осторожный оптимизм».



— Я рекомендовал бы слушать выступление Головченко всем, кто плохо засыпает, потому что его охватил «осторожный оптимизм», — иронично парировал экономист Лев Марголин во время заседания экспертного клуба ОГП.

Эксперт сомневается в том, что у кого-либо в сегодняшних экономических реалиях есть основания для оптимизма. В качестве аргументов он привел последние данные Белстата.

— Вроде бы и ВВП растет, и средняя зарплата растет. Но при этом лучше не становится. Если сравнить показатели за последние четыре года, то с 2017 по 2020 годы сократились перевозки грузов и грузооборот. Вот пусть мне кто-то подскажет, каким образом, увеличив ВВП, можно при этом сократить грузооборот?

Уменьшилось количество детских садов и школ. Уменьшилось количество наших студентов, но выросло на треть количество иностранцев. Однако это студенты не из Англии или Франции, а туркмены, азербайджанцы, киргизы, таджики. Я думаю, что их география говорит о качестве нашего образования.

Снизилось количество практикующих врачей. Может, у нас были лишние врачи?

По-моему, все перечисленное — самый четкий диагноз тому результату, к которому пришла белорусская экономика за последние четыре года. Такой же результат был и за последнее десятилетие. И заряжать при этом всех «осторожным оптимизмом» как-то немного смешно, — заключил экономист.
Источник: Салiдарнасць
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