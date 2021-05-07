“Сургутнефтегаз” не собирается уменьшать поставки нефти на “Нафтан”





— “Нафтан” — наш постоянный партнёр. Остальное, то, что сейчас происходит [санкции США. — Еврорадио], компания оставляет без комментариев, — ответил на вопросы Еврорадио о возможном сокращении поставок пресс-секретарь российской компании.





“Сургутнефтегаз” — третья по объёмам поставок нефти из России в Беларусь и вторая по поставкам на “Нафтан”. В апреле туда ушло 204 тысячи тонн нефти с “Сургутнефтегаза”. Пресс-секретарь добавляет, что “поставки носят регулярный характер”.





Недавно российская компания “Транснефть” заявила о снижении поставок нефти в Беларусь в мае в 2,2 раза. На два белорусских НПЗ поступит только 608 тысяч тонн нефти. О том, сколько сырья будет поставлено на каждый из заводов, в “Транснефти” не сообщают.





Эта новость вызвала большой резонанс на фоне сообщения Reuters о том, что российские поставщики нефти могут прекратить поставки на “Нафтан”, опасаясь попасть под санкции США.





Получить комментарии в “Транснефти” и у других поставщиков у Еврорадио пока что не получилось.

Мозырский НПЗ уходит на ремонт на две недели позже





Сокращение поставок, о котором говорят в “Транснефти”, связывали с плановым капремонтом, который в мае должен был начаться на Мозырском НПЗ. Однако, как сообщил Еврорадио источник в НАУ, капремонт смещается на две недели — и вместо 15 мая начнётся 1 июня.





На предприятии нам подтвердили эту информацию.









— В этом году капремонт будет с 1 июня, — говорит заместитель генерального директора по идеологической работе, персоналу и социальному развитию Мозырского НПЗ Геннадий Тетерук. — Все договора на поставку нефтепродуктов будут выполнены, как и предыдущие четыре месяца, и мы не сорвём поставок.





Перенос ремонта может быть связан со слухами, что “Нафтан” в мае получит всего 50 тысяч тонн нефти (в апреле было 600 тысяч тонн). А одновременная недозагрузка “Нафтана” и остановка Мозырского НПЗ на ремонт грозят перебоями с топливом на белорусских АЗС. Власти отрицают вероятность такого поворота событий.





— Никто ничего толком не знает. Работают по факту. Нет даже плана на месяц, — отмечает источник НАУ на предприятии. — Загрузка средняя. Установки очень плохо себя чувствуют. Ни о какой эффективности уже нет речи. Только бы дожить до ремонта. Плана на май пока нет. Суточная загрузка теперь 28 тысяч тонн.





По словам информатора, минимальная загрузка Мозырского НПЗ, при которой работают все установки, — 24,5 тысячи тонн. При загрузке до 33 тысяч тонн завод может работать без слишком большого количества побочных продуктов. Из-за ремонта завод не остановится полностью, но будет снижена мощность отдельных установок.





— Накануне ремонта за определённый период накапливаются уже готовые нефтепродукты в резервуарах, количество которых превышает объёмы, предусмотренные контрактами на поставку. И мы планомерно их отгружаем, — говорит Геннадий Тетерук.





Интересуемся, может ли снижение поставок “Транснефти” быть связано с меньшим потреблением на Мозырском НПЗ?





— Наверное, да. Составляются долговременные графики между “Транснефтью” и предприятием. В соответствии с этим графиком поступает нефть. Кроме того, нефть поступает железнодорожным транспортом и танкерами через Чёрное море, а потом по железной дороге. Однако я точно не знаю эти графики, поскольку эти вопросы не в моей компетенции.