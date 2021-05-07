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Белорусы бросились в обменники. В январе — апреле купили на $348,9 млн больше, чем продали

Белорусы в январе — апреле купили валюты на $348,9 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.


За январь—апрель физические лица купили наличной и безналичной валюты на $3 млрд 408 млн в эквиваленте, продали $3 млрд 59 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $348,9 млн, пишет БЕЛТА. 

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $8 млрд 229,6 млн в эквиваленте, продали $8 млрд 444,9 млн. Нерезиденты Беларуси купили валюты на $134,8 млн в эквиваленте, продали $330 млн.
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