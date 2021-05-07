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"Минский моторный завод (ММЗ) планирует серийные поставки для нового российского предприятия по производству спецтехники в городе Чита", - говорится в сообщении.





Сотрудничество с забайкальской компанией началось в 2019 году, с просьбы поставить для испытаний опытный двигатель, который в перспективе можно было бы использовать на одноковшовых погрузчиках грузоподъемностью 3 тонны, рассказали на ММЗ.





Для российского потребителя было разработано новое исполнение серийного мотора Д-245.5-1469. В прошлом году в Забайкалье была отгружена опытная партия этих двигателей, пишет interfax.by.





Недавно новый завод по производству фронтальных погрузчиков был окончательно введен в эксплуатацию. Его мощность составляет около 50 единиц спецтехники в год, покупателями которой станут, главным образом, производственные, горнодобывающие и дорожно-строительные предприятия. В перспективе планируется также продажа спецтехники предприятиям, работающим в лесной и сельскохозяйственной отраслях", - отметили в пресс-службе ММЗ.





Как сообщалось, ММЗ первым из белорусских предприятий получил право на участие в госзакупках в России. Для участия в госзакупках на территории России требуется подтверждение производства промышленной продукции на территории государства - члена Евразийского экономического союза. Подтверждением является наличие сведений о ней в российском реестре евразийской продукции. Для занесения в реестр необходимо получить специальный сертификат о происхождении товара, что первым в Беларуси сделал ММЗ.





В настоящее время ММЗ сотрудничает с 59 российскими предприятиями промышленной сборки, работает над установлением партнерских отношений еще с десятью. Основными российскими потребителями продукции ММЗ являются ОАО "Электроагрегат" (Курск), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" Башкирия), ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" (Нижегородская область), ООО "Завод ПСМ" (Ярославская область), ООО "Арсмаш" (Санкт-Петербург), ПАО "Ковылкинский электромеханический завод" (Мордовия), ООО "ВПТ-Нефтемаш" (Москва).

В 2020 году ММЗ увеличил поставки в Россию более чем на 12% - до $41,5 млн.





Минский моторный завод действует с 1963 года. Предприятие акционировано в 2008 году. В 2012 году ММЗ стал управляющей компанией одноименного холдинга, в который входят еще четыре профильных предприятия - ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей", ОАО "Житковичский моторостроительный завод", филиал ММЗ в г. Столбцы, ОАО "Лидский литейно-механический завод".





ММЗ является одним из крупнейших производителей дизельных двигателей в странах СНГ, занимает первое место по количеству выпускаемых тракторных и комбайновых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей для сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, автомобилей и автобусов, энергоустановок, компрессоров и т.д. Продукция ММЗ экспортируется более чем в 50 стран мира.







