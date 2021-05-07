«Савушкин» продолжает поглощение барановичских компаний
ОАО «Савушкин продукт» поглощает очередную компанию в Барановичах. Это организация по ремонту оборудования «Молтехремонт», связанная с Барановичским молочным комбинатом («Ранiца»), который ранее был тоже поглощен «Савушкиным».
Александр Мошенский
Как сообщалось, компания Александра Мошенского решила сохранить торговые марки «Раніца» и «Сырная волость», а также модернизировать молочное предприятие в Барановичах.
До этого было еще одно крупное поглощение. «Савушкин» присоединил к себе Березовский сыродельный комбинат, вложив в него более €32 млн. Основной пакет акций (62,68%) комбината был куплен у государства в 2018 году за 86,3 млн рублей.
Кроме того, есть дочернее предприятие «Савушкин-Орша» в Оршанском районе, которое тоже создано на базе купленного у государства.
14:18 07/05/2021
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