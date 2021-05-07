Как сообщает Smartpress , данное решение зафиксировано в протоколе заседания специальной квалификационной комиссии Национального банка № 9 от 6 мая 2021 года.





"Смоляк Валерий Степанович признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации", - говорится в документе.





Константин Застольский также признан "не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации".





В чем суть претензий, не сообщается. Но, похоже, это новый наезд на белорусские "дочки" российских банков.





Когда в 2018 году Нацбанк утверждал Валерия Смоляка на посту председателя правления Альфа-банка, сомнений в его компетентности ни у кого не возникло. Свою карьеру в банковской сфере он начал в 1995 году в ОАО «Белвнешэкономбанк». Затем, в 1996 -2005 годах работал в ЗАО «АКБ «МинскКомплексБанк».

С 2005 по 2018 годы работал в ЗАО «МТБанк», где последовательно занимал руководящие должности, от руководителя филиала и исполнительного директора до заместителя председателя правления банка.

Валерий Смоляк окончил Белорусский государственный университет по специальности «Прикладная математика», прошел переподготовку на факультете бизнеса и информационных технологий Белгосуниверситета по специальности «Экономическая кибернетика».





Константин Застольский в банковской системе с 2002 года. Начинал в Приорбанке.