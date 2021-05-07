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Скандал! Нацбанк признал председателя правления “Альфа-банка" не соответствующим "квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации"

Национальный банк Беларуси признал председателя правления “Альфа-банка” Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, сообщается на сайте Нацбанка.

Скандал! Нацбанк признал председателя правления “Альфа-банка" не соответствующим "квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации"
Валерий Смоляк
Как сообщает Smartpress, данное решение зафиксировано в протоколе заседания специальной квалификационной комиссии Национального банка № 9 от 6 мая 2021 года.

"Смоляк Валерий Степанович признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации", - говорится в документе.

Константин Застольский также признан "не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации".

В чем суть претензий, не сообщается. Но, похоже, это новый наезд на белорусские "дочки" российских банков.

Когда в 2018 году Нацбанк утверждал Валерия Смоляка на посту председателя правления Альфа-банка, сомнений в его компетентности ни у кого не возникло. Свою карьеру в банковской сфере он начал в 1995 году в ОАО «Белвнешэкономбанк». Затем, в 1996 -2005 годах работал в ЗАО «АКБ «МинскКомплексБанк».

С 2005 по 2018 годы работал в ЗАО «МТБанк», где последовательно занимал руководящие должности, от руководителя филиала и исполнительного директора до заместителя председателя правления банка. 

Валерий Смоляк окончил Белорусский государственный университет по специальности «Прикладная математика», прошел переподготовку на факультете бизнеса и информационных технологий Белгосуниверситета по специальности «Экономическая кибернетика».

Константин Застольский в банковской системе с 2002 года. Начинал в Приорбанке.
"Белорусский партизан"
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