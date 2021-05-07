Профессор Желиба: Беда – в Беларуси исчезают города

И еще: «Что такое 9,5 миллиона или 10 миллионов? Это ничто. На первом этапе нам надо миллионов 15, и до 20 дотягивать. Тогда мы будем как Европа по плотности населения».





Загадка не из сложных. Полагаю, вы, читатели, правильно назвали фамилию автора этих цитат. Хотя желание его не оправдывается. Все происходит наоборот. С 1994 года резко стала расти естественная убыль населения. Тогда на 1 января, по данным Белстата, нас в Беларуси насчитывалось 10.367.300 человек, а на 1 января 2021-го – уже 9.349.645. Страна потеряла миллион с лишним (!) человек. Белорусская нация вымирает. Причем ускоренными темпами. Если в 2019 году нас стало меньше на 19 тысяч человек, то в коронавирусном 2020-м – на 60 тысяч! С демографической карты страны только за год, считай, исчез целый город типа Жодино или Слуцка. Так Беларусь страна для жизни или для чего?





Особенно убыль населения и эмиграция белорусов в соседние страны усилились после августа-сентября минувшего года – политических событий, связанных с президентскими выборами и последовавшими репрессиями против людей с активной жизненной позицией.





С ухудшением демографической ситуации, соответственно, нарастает негативная динамика на рынке труда. На начало этого года в экономике было занято 4295,5 тысячи человек, на 1% меньше, чем год назад. Это рекордно низкий показатель занятых в стране. Только за первый квартал текущего года наниматели средних и крупных предприятий уволили 143,5 тысячи человек. С учетом принятых работников чистый отток кадров с этих предприятий составил 11,8 тысячи человек. Даже в Минске не набралось и 90 принятых человек на 100 уволившихся.





Посмотрим, как обстоят дела с людьми, занятыми на крупных промышленных предприятиях, которые отчитались о своей работе за 2020 год.





Выручка БЕЛАЗа составила 1,02 миллиарда рублей, что на 38% меньше, чем в 2019 году. Чистая прибыль сократилась в 8 раз – с 265 миллионов рублей до 30,8 миллиона. Если в 2019 году на предприятии работало 11.185 человек, то в 2020-м – 10.614.





Выручка МТЗ по итогам 2020 года выросла на 9,7% до 1,77 миллиарда рублей, но чистая прибыль упала в 12 раз – с 99,7 миллиона до 8,2 миллиона. Мизер, но всё же. Численность работающих в последние годы также уменьшается.





МАЗ тоже прибавил в выручке – с 1,3 миллиарда до 1,49 миллиарда рублей в 2020 году. Завод завершил год с символической чистой прибылью в 142 тысячи рублей. В плюсе завод впервые с 2013 года. А вот в численности работников потерял: 15.599 человек работало годом ранее и 15.387 – в 2020 году.





Минский завод колесных тягачей ЗКТ) в 2020 году против 2019-го в выручке потерял: она стала на 12,5%. Чистая прибыль составила всего 7,2 миллиона рублей. Потерял и в людях: 4541 человек работал в 2019 году, в 2020-м – 4234 человека.





БМЗ вышел из убытков в скромный плюс: чистая прибыль составила символические 36 тысяч рублей. Но его долги оказались настолько неподъемными, что уже в начале 2021 года бюджет спасал его от полного банкротства. Правда, по числу занятых завод прибавил.





Потеряли в людях и «Нафтан», и Мозырский НПЗ, и «Гродно Азот». Статистика не говорит нам, сколько человек с предприятий Беларуси было уволено по политическим причинам, ввиду несогласия со сфальсифицированными результатами выборов президента. Некоторые забастовщики уехали за границу, другие пополнили ряды безработных.





Число безработных по белорусскому административному учету на 1 апреля 2021 года составило 8,6 тысячи человек. Это те, кто согласился зарегистрироваться в местных центрах занятости, выполнять затем общественные работы и получать мизерное пособие по безработице. Подавляющая часть безработных на эти условия не идет. Поэтому, согласно методике подсчета МОТ (Международной организации труда), в Беларуси обнаружилось 207,9 тысячи человек, которые по факту отнесли себя к безработным. Относительный уровень безработицы составил 4,2%. Средний возраст безработных – 38,5 года. Почти 60% – это мужчины. В общей численности безработных доминируют лица с профессионально-техническим и общим средним образованием. На 2 мая в общереспубликанском банке вакансий значились 81,4 тысячи вакансий. Из них больше половины – с зарплатой до 600 рублей («грязными»).





По мнению аналитиков, в ближайшее время ситуация на рынке труда в Беларуси будет только ухудшаться. Как правило, зарплаты продолжают падать в реальном и долларовом выражении. Если правительство отчитывается о росте ВВП за первый квартал на 0,9%, тогда почему вырос против плана и стал рекордным дефицит бюджета? Каким образом при росте ВВП бюджет недобирает столько налогов, что вводятся новые поборы, к примеру за пересечение границы на собственном авто? Отмечаются сокращения бюджетников даже среди чиновников. Беларусь по уровню минимальной зарплаты опустилась на последнее место в наиболее бедной Восточной Европе, которое ранее занимали Украина и Молдова.





Экономико-политический кризис в Беларуси продолжается. Давление власти на простых людей стало беспрецедентным. Усиливается отток за границу айтишников и других высококвалифицированных кадров, абитуриентов и студентов – в зарубежные вузы. Например, в Польше учится уже 10 тысяч белорусских студентов. И не факт, что все они вернутся домой. Всё это усугубляет и без того негативные демографические тенденции. В обществе царят депрессия и апатия. Без базовых человеческих свобод, в том числе, свободы открыто выражать свое мнение и политическую позицию, страна не может нормально развиваться и быть конкурентоспособной. Ввиду внутренних репрессивных мер пессимистические ожидания бизнеса, который обещают «выжигать каленым железом», также негативно влияют на экономику. Нарастают риски административного и уголовного преследования по политическим мотивам, ужесточается уголовное законодательство, усиливается недоверие граждан к правовой системе. В таких условиях потери населения и человеческого капитала в стране становятся необратимыми. И это – большая беда!