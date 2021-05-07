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Уголовную статью за налоговое мошенничество вводят в Беларуси

Проект закона Беларуси "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" принят Палатой представителей Национального собрания во втором чтении, сообщил Telegram-канал нижней палаты белорусского парламента.



Сегодня в Минске проходит заседание сессии Палаты представителей Национального Национального собрания. В числе прочего в уголовное законодательство вводится новая статья - за налоговое мошенничество.

Кроме этого, проектом закона, который сегодня был принят во втором чтении, предлагается законодательно установить, что один день содержания под стражей соответствует двум дням наказания в виде лишения свободы лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет.
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