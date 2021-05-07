Уголовную статью за налоговое мошенничество вводят в Беларуси









Сегодня в Минске проходит заседание сессии Палаты представителей Национального Национального собрания. В числе прочего в уголовное законодательство вводится новая статья - за налоговое мошенничество.





Кроме этого, проектом закона, который сегодня был принят во втором чтении, предлагается законодательно установить, что один день содержания под стражей соответствует двум дням наказания в виде лишения свободы лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет.



