Вышел рейтинг самых мощных флагманских смартфонов апреля
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android.
Рейтинг за апрель 2021 года для китайского рынка первым в истории строится уже с учётом результатом нового AnTuTu V9, публичная бета-версия которого была выпущена чуть больше месяца назад. Разработчики отмечают, что AnTuTu V9 приносит новые сценарии для GPU, алгоритмы тестирования CPU также были существенно доработаны и оптимизированы, пишет telegraf.by
Все десять мест рейтинга занимают новейшие модели на основе флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888. Первое место занимает Black Shark 4 Pro с 860 467 баллами, второе — OPPO Find X3 Pro с 831 801 баллом, а третье — Nubia Red Magic 6 Pro с 828 649 баллами. Десятку замыкают OnePlus 9 Pro (826 004), Lenovo Legion 2 Pro (821 571), Vivo X60 Pro+ (815884), iQOO 7 (815589), OnePlus 9 (809 703), Xiaomi Mi 11 Ultra (808 131) и Xiaomi Mi 11 (801 900).
Статистика собрана в период с 1 по 30 апреля 2021 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
11:29 07/05/2021
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