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В Польше заявили о задержанной "гигантской контрабанде" сигарет из Беларуси

Как сообщает bialystok.wyborcza.pl, в трёх контейнерах, прибывших в Тересполь на поезде из нашей страны, пограничники и таможенники нашли почти 2,5 млн пачек нелегальных сигарет. На почти 37 млн злотых (это 8 миллионов евро или $9,7 млн)!



В Польше, как и в Литве, регулярно задерживают контрабанду сигарет из Беларуси на миллионы. Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале, когда в Польше перехватили партию в 1,8 млн пачек нелегальных сигарет на сумму более 7 миллионов долларов.
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