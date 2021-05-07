







В Польше, как и в Литве, регулярно задерживают контрабанду сигарет из Беларуси на миллионы. Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале, когда в Польше перехватили партию в 1,8 млн пачек нелегальных сигарет на сумму более 7 миллионов долларов.



