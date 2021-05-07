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"На каждом из нас черная метка" : что происходит на предприятии "Беларуськалий"?

Карцер, отравление хлором, запугивания и увольнения рабочих - уже восемь месяцев в Беларуси не утихает история вокруг главного донора бюджета страны, "Беларуськалия"

"На каждом из нас черная метка" : что происходит на предприятии "Беларуськалий"?
"Беларуськалий" / GETTY IMAGES
В августе к забастовке на предприятии присоединились почти 6,5 тысяч человек. Теперь их осталось чуть больше сотни. Белорусская оппозиция и стачком призывают главного партнера завода, норвежскую компании Yara, расторгнуть контракт с "Беларуськалием", чтобы остановить репрессии. Та в ответ говорит, что занимается оказанием "позитивного давления" на своего белорусского партнера, пишет BC News Русская служба

Калий и хлор

"Каждое утро в камеру выливали ведро воды с большой концентрацией хлора. Бетонный пол становился белым, как потолок. На третий день я начал слепнуть, стало трудно дышать", - говорит Валерий.

Валерий (имя изменено - собеседник покинул Беларусь и боится за оставшихся там родственников) 20 лет проработал шахтером на предприятии "Беларуськалия" в Солигорске. Этот небольшой районный город основали чуть более 60 лет назад - после того, как здесь начали добывать калийные соли.

Сейчас предприятие - один из мировых лидеров по поставкам удобрений, оно охватывает около 20% мирового рынка; здесь работает почти 15% населения города. На его долю в 2020 году пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 млрд долларов. Пошлины на экспорт и налоги "Беларуськалия" - это 8-10% всего бюджета Беларуси.

После президентских выборов, каждый день читая новости о насилии по отношению к противникам Александра Лукашенко, Валерий, по его словам, "перестал витать в облаках" и присоединился к забастовке на "Беларуськалии".

Беларусь вышла на улицы. Выдержит ли экономика страны протесты и забастовки?

В середине августа многие белорусские предприятия объявили забастовку, на "Беларуськалии" ее поддержали порядка 6,5 тыс. работников - более трети всех сотрудников предприятия. Они потребовали проведения новых президентских выборов, освобождения политзаключенных и прекращения насилия. Массовая забастовка продлилась всего два дня. В самый разгар забастовки гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый призвал рабочих "сохранить предприятие".

По словам представителей стачкома, созданного с начала забастовки, руководство предприятия и силовики применяют "беспрецедентные репрессии" по отношению к тем, кто встал в оппозицию к Лукашенко: их пытают, избивают, сажают на сутки и угрожают отобрать детей.

Валерий получил 15 суток - официально за хулиганство, но сам он уверен, что за политику. "Меня держали десять суток в карцере. Комната была крошечная, без отопления. Матрас так выглядел и пах, словно на нем сто человек раньше умерло, - вспоминает он. - Заставляли дать интервью, сказать, что стачка - это ошибка, что она финансируется кукловодами. Охранники мне все время говорили: тебе стоит только позвонить [согласиться на интервью] и все будет хорошо".

С августа более 120 рабочих "Беларуськалия" были уволены за свои политические взгляды - говорят в стачкоме предприятия. Суммарно бастующие получили более 900 суток ареста и свыше 15 тысяч долларов штрафа. Административные и уголовные дела завели на 80 работников предприятия. Несколько членов стачкома вынуждены были покинуть территорию Беларуси из-за заведенных на них уголовных дел.

Борец за справедливость

"Погоня за нами длилась больше часа. Меня скрутили и запихнули в багажник легкового автомобиля. Они [силовики] были страшно озлоблены тем, что им пришлось побегать, у одного даже шнурки развязались", - вспоминает в разговоре с Би-би-си лидер стачкома "Беларуськалия" Виталий Дядюк.

С начала забастовки жизнь бывшего работника предприятия Дядюка (приказ о его увольнении подписан 26 августа) радикально изменилась: после нескольких задержаний он несколько месяцев не ночевал дома (подозревал, что за ним велась слежка), поменял номера телефонов и выходил в интернет через VPN.

Как рассказывает Дядюк, на него завели три административных дела по статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), и предупредили, что эти статьи могут превратиться в 45 суток, "если его еще раз увидят".

При этом, говорит активист, начальство и представители силовых структур периодически выходили на связь с уговорами вернуться. "Звонили чуть ли не посреди ночи, говорили: все забудем, и прогулы, и стачку, начнем с чистого листа", - вспоминает он.

Когда Виталию передали, что его собираются задержать по уголовному делу, он был вынужден покинуть территорию Беларуси. Сразу уехал на Украину, а затем - в Польшу, как он сам говорит, не хотел уезжать до последнего. "Сообщили, что нам якобы инкриминируют организацию незаконной забастовки, чуть ли не свержение власти, экономический ущерб", - вспоминает он.

Через месяц после его отъезда белорусский гостелеканал показал видеосюжет, в котором мужчина с измененным голосом и со скрытым лицом заявил, что против Дядюка возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Самого рабочего он назвал "членом так называемого стачкома" и аферистом.

"Нас сторонятся даже в поликлинике"

Из 6400 работников "Беларуськалия," поддержавших забастовку в августе, сейчас в стачкоме осталось 139 человек. Виталий Дядюк объясняет столь видимое сокращение протестующих репрессиями и "слаженной работой идеологов".

"Сразу же после начала забастовки в Солигорск приехали десятки омоновцев и солдат, - вспоминает он. - Они работали сутками: уговорами, обманом, давлением, угрозами затаскивали людей на рабочие места".

На забастовку в августе обратил внимание Александр Лукашенко: он пригрозил, что заменит бастующих шахтерами из Украины. 12 сентября Минский областной суд постановил, что забастовка на "Беларуськалии" была незаконной.

"Устроиться на другую работу [в Солигорске] нет никакой возможности, - говорит Виталий Дядюк. - На каждом из нас черная метка. Нас нигде не принимают. Ребята рассказывают, что нас сторонятся даже в поликлинике. Напротив наших фамилий "стоят галочки", так что переучиться тоже невозможно".

"Часто давление оказывается через детей, - продолжает он. - Нашего коллегу силовики подкараулили возле детского садика, куда тот привел ребенка: ему пришлось убегать через забор на глазах у детей и воспитателей".

Продолжающие бастовать и уволенные работники живут на пожертвования. "Многие продали машины, отдали, что было ценного в ломбард, люди тратят то, что накопили за свою жизнь", - говорит живущий сейчас в Польше Валерий.

"Люди настолько запуганы, что даже в курилках боятся обсуждать что-то на политические темы, - рассказал Би-би-си участник стачки, Олег Куделко. - Они понимают, что происходит и поддерживают нас, но сильно напуганы. У каждого из них дети, кредитные обязательства".

Олег Куделко, в отличие от некоторых своих коллег по забастовке, остался в Беларуси. Отработав пять ночных смен, мужчина спустился в шахту глубиной более 300 метров и отказался выходить на поверхность, пока требования стачкома не будут выполнены (список требований он изложил в письме, которое попросил передать начальству).

"Когда забастовочное движение начали душить, я решил, что пойду в шахту и смогу как-то повлиять на людей, которые испугались, - говорит Олег. - Вскоре туда опустилось все рудничное начальство и горноспасатели с инструментом: они думали, что я себя приковал и меня придется вызволять на поверхность силой".

"Почему так случилось? Что я этим хочу показать? - спрашивали они", - вспоминает Олег. Через три часа мужчину доставили на поверхность, а еще через месяц безуспешных уговоров "одуматься" - уволили задним числом.

"Большие деньги для режима"

"Готовы ли вы жить с осознанием того, что именно вы помогли убийцам и насильникам творить свои черные дела?" - с таким вопросом члены стачкома "Беларуськалия" обратились в своем письме к гендиректору норвежской компании Yara Свейну Туре Холзетеру.

Yara - главный западный партнер "Беларуськалия" и один из крупнейших в мире поставщиков удобрений. Треть акций компании принадлежит министерству торговли, промышленности и рыболовства Норвегии. Правительство Норвегии осудило насилие в Беларуси и не признало легитимность Александра Лукашенко.

Петицию с требованием к Yara разорвать контракт с белорусским предприятием поддержали более 80 тысяч человек.

"Контракт с Yara - большие деньги для режима, - объясняет позицию стачкома Валерий. - Работы одного только "Беларуськалия" на полную загрузку хватит для того, чтобы содержать весь силовой блок. Поэтому давление на Yara крайне важно".

В своих аргументах участники стачкома ссылаются на Кодекс поведения для деловых партнеров Yara, в котором прописаны критерии сотрудничества, включая соблюдения прав человека и предоставление должных условий труда и который, по мнению протестующих, нарушает руководство "Беларуськалия".

Членов стачкома поддерживают и лидеры белорусской оппозиции. "Пока руководство "Беларуськалия" заверяло норвежскую компанию, что оно сделало достаточно для уволенных работников, от членов стачкома я слышала, что они не собираются возвращаться на рабочие места, - рассказала Би-би-си лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. - На всех участников стачки оказывается беспрецедентное давление. Очень важно, чтобы руководство Yara услышало, что происходит на самом деле".

"Не только Yara, но и другие иностранные компании должны пересмотреть условия сотрудничества с белорусскими предприятиями, которые применяют репрессии к сотрудникам за их взгляды", - считает Тихановская.

Позитивное воздействие

С начала массовых протестов, вспыхнувших в августе прошлого года, представители компании Yara приезжали в Беларусь несколько раз. В декабре "Беларуськалий" посетил директор компании Свейн Туре Холзетер. Вскоре на сайте Yara появилось заявление, в котором Холзетер назвал недопустимым подавление прав человека и прав трудящихся, продолжающееся в Беларуси.
Он также выразил обеспокоенность многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, заявил о необходимости положить конец репрессиям и улучшить условия охраны труда на предприятии.

В ответ на это "Беларуськалий" согласился принять на работу уволенных бастующих, о чем оповестил в своем пресс-релизе: "Руководством предприятия принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия, а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно на работу в ОАО "Беларуськалий" в случае подачи ими соответствующих заявлений".

Это не удовлетворило членов стачкома, которые категорически отказались возвращаться.
"Боясь, что контракт будет расторгнут, боясь международной огласки они [руководство "Беларуськалия"] были вынуждены опубликовать этот пресс-релиз, хотя мы все прекрасно понимаем, что это очередная ложь и вранье", - считает Олег Куделко.

"Yara в первую очередь заботится о здоровье, безопасности и благополучии рабочих "Беларуськалия", - заявил Би-би-си вице-президент Yara Пабло Баррера Лопес. - Yara считает, что продолжая сотрудничество с "Беларуськалием", мы можем оказывать позитивное воздействие на нашего бизнес-партнера и его работников".


Он добавил, что в январе "Беларуськалий" анонсировал шаги для "улучшения ситуации вокруг работников предприятия", а также согласился сотрудничать с Yara для улучшения охраны труда и безопасности работников. "Мы считаем эти шаги позитивными, однако продолжим внимательно следить за развитием ситуации", - говорит Баррера, добавляя, что диалог с "ключевыми заинтересованными сторонами" будет продолжен.

Однако, по мнению представителей стачкома, представители Yara поставили экономическую выгоду от сделки с "Беларуськалием" на первое место, а права человека — на второе.
"Права человека просто не соблюдаются - и это так не только для рабочих "Беларуськалия", но и вообще для всех белорусов, - заявил Би-би-си руководитель оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко. - То, что Yara закрывает на это глаза уже долгое время, говорит о том, что бизнес для них важнее, чем репутация. Они знают, с кем ведут дела, они знают, к кому они ездят на встречи и знают и видят, как проходят так называемые "аудиты", но это все еще не повлияло на их решение".

Пора возвращаться на работу

Позицию норвежской компании, впрочем, в Беларуси поддерживают и независимые профсоюзы. "Меня удивляет упорство, с которым стачка требует ухода Yara. Есть там и люди, которые понимают: забастовка проиграла и пора возвращаться на работу", - заявил Би-би-си председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков.

Независимые профсоюзы - Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) и входящий в его состав Белорусский независимый профсоюз (БНП) - поддержали действия Yara и выступили за сохранение контракта: они считают, что разрыв сотрудничества с "Беларуськалием" только усилит репрессии в отношении работников и членов стачкома.

"Yara служит сдерживающим фактором и гарантом безопасности работников, - считает Максим Позняков. - Взять к примеру Белорусский металлургический завод [у которого нет такого партнера на Западе] - за попытку остановки печей на три часа с ущербом в 500 долларов там трое человек были осуждены на реальные сроки в колонии".

"Около 2500 сотрудников "Беларуськалия" имеют членство в БНП: в случае, если Yara уйдет, это затронет их в первую очередь, - считает Позняков. - Возможны ухудшения условий труда, экономия на запасных частях, профилактических работах по безопасности, вырастет риск травматизма".
Председатель БКДП Александр Ярошук отметил, что "известная в мире своими высокими стандартами социальной ответственности" компания Yara стала первой западной компанией, оказывающей давление на своего белорусского партнера и поставившей во главу угла своей деятельности в Беларуси права трудящихся.

"Те же проблемы улучшения условий и безопасности труда требуют весьма длительного времени. И авторитарную белорусскую власть, ставшую на путь беззакония, заставить восстановить на работе ушедших в стачку - архисложная задача, требующая времени, недюжинного терпения и настойчивости", - говорит Ярошук.

"Мы (БКДП - прим. ред.) с руководством Yara считаем, что разрыв контракта должен последовать только тогда, когда убедимся, что все средства давления использованы, и они не принесли результата, - объясняет Ярошук. - По нашему мнению, такой момент еще не наступил, ресурс давления на администрацию ОАО "Беларуськалий" до конца не исчерпан, и время ухода с Беларуси для Yara не наступило".

Тем не менее члены стачкома Беларуськалия намерены продолжить борьбу за разрыв контракта: если понадобится, готовы поехать и в Норвегию, чтобы, как говорят сами работники, их наконец услышали.

"Я свое отбоялся, - говорит Олег Куделко. - И о том, что пришел в стачку, не жалею. Все понимают, что происходит - неправильно. Но не все могут высказать свое мнение".

***

В министерстве торговли Норвегии Би-би-си заявили, что детали сотрудничества Yara с "Беларуськалием" - часть ответственности руководства компании. "Правительство Норвегии ожидает, что компании, в которых государство имеет долю бизнеса, будут лидерами в работе по обеспечению ответственного ведения бизнеса, включая работу по защите прав человека и прав работников как в их собственной компании, так и в работе с партнерами", - говорится в официальном ответе министерства.

Менеджмент "Беларуськалия" на вопросы Би-би-си не ответил.
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