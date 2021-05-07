Безос продал акции Amazon на $2,5 млрд









За 2020 год Безос продал акции компании более чем на $9 млрд, при этом около $1 млрд ежегодно он выделяет на свой аэрокосмический проект Blue Origin.





Безос является самым богатым человеком в мире с состоянием в $190 млрд.





Капитализация Amazon с начала текущего года практически не изменилась и составляет $1,67 трлн, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 11% за этот период.