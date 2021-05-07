И это на самом деле так. Вот только все иностранные инвестиции в белорусскую экономику упали в прошлом году на на 1,326 млрд долларов. Разбираемся, что имел в виду глава Минэкономики, говоря про привлекательность.





«Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в прошлом году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе — $1,4 млрд, или плюс 6,6%. Это говорит о том, что наша экономика не утратила своей привлекательности и по-прежнему интересна для инвесторов», — похвалился министр экономики.





«Особенно важно — улучшилась структура прямых иностранных инвестиций. Доля реинвестирования превысила 30%. Это еще раз подчеркивает доверие и желание иностранного инвестора оставлять полученную прибыль у нас в стране и вкладывать ее в дальнейшее развитие», — уточнил Александр Червяков, передает БелТА.





Реинвестирование — это дополнительное или повторное вложение собственного или иностранного капитала в экономику в форме наращивания ранее вложенных инвестиций за счет полученных от них доходов или прибыли. Т.е. это не новые инвестиции, а отказ забирать прибыль от ранее вложенных инвестиций.







Все иностранные инвестиции в 2020 году упали на 1,326 млрд

Согласно планам властей Беларуси на 2020 год, страна должна была привлечь прямых иностранных инвестиций на чистой основе не менее 1,7 млрд USD на чистой основе. А получилось 1,41 млрд USD. Так что план правительства все-так не выполнен.





Прямые иностранные инвестиции на чистой основе — это инвестиции без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги.





Прямые иностранные инвестиции на чистой основе очень сильно выросли в Беларуси в первом квартале 2020 года. Статорганы зафиксировали поступление 1,456 млрд USD. Такой результат можно объяснить стремлением иностранных инвесторов поддержать предприятия, которым было предоставлено финансирование, в сложных экономических условиях. Но затем начался отток.





Во 2-м квартале из Беларуси ушло 100,5 млн долларов, затем в 3-м квартале экономика лишилась еще 63,8 млн USD таких инвестиций. Таким образом, только за два квартала Беларусь потеряла 164,3 млн USD. Четвертый квартал, получается, показал рост.





Вс о же по итогам 2020 года поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь составило 8,68 млрд. долларов США. Это на 1,326 млрд долларов меньше, чем в 2019 году.





Сложно говорить об инвестиционном буме?

Ярослав Романчук рассказал свое мнение о том, что происходило с иностранными инвестициями в Беларусь в 2020 году. Он напомнил, что Белстат называет иностранными инвестициями в том числе и финансовые, и товарные кредиты, другие долговые обязательства, которые «сложно назвать иностранными инвестициями», Ранее экономистрассказал свое мнение о том, что происходило с иностранными инвестициями в Беларусь в 2020 году. Он напомнил, что Белстат называет иностранными инвестициями в том числе и финансовые, и товарные кредиты, другие долговые обязательства, которые «сложно назвать иностранными инвестициями», сообщают «Навины».





«Если очистить эту цифру, то чистые инвестиции, то есть средства, вложенные в проекты, в экономику, будут в 8 раз меньше. Так что говорить об инвестиционном буме не приходится. Гораздо меньше стало импорта, меньше — экспорта, это повлияло на то, что совокупная цифра снизилась на 1,3 млрд», — сказал эксперт.





По его прогнозам, в 2021 году иностранные инвестиции на чистой основе в 2021 году могут показать снижение на 30-35%, до 500 млн долларов.





Однако Александр Лукашенко 4 мая заявил, что прогнозы МФВ и Всемирного банка, а также сторонних экономистов не сбываются. А самый точный прогноз есть у правительства Беларуси. Мы посмотрели, что обещают международные организации, а что Совмин Беларуси.