Белорусские пивовары вступают в альянс пивоваров ЕАЭС. Чего они хотят





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: sunhome.ru

Это стратегический шаг для укрепления позиции пивоваренной индустрии на наднациональном уровне, сказано в распространенном пресс-релизе.





В альянс войдут российская «Ассоциация производителей пива», белорусский союз «Гильдия пивоваров», «Союз пивоваров Республики Казахстан» и «Ассоциация пивопроизводителей Республики Кыргызстан».





Основными задачами организации станут защита и представление интересов пивоваренной индустрии в странах ЕАЭС, консолидация усилий по формированию общих подходов для минимизации рисков, снижение административной нагрузки на участников рынка, а также взаимодействие с профильными органами государственной власти стран ЕАЭС.





«Введение МРЦ, обязательной маркировки и дискуссии вокруг техрегламента по рецептуре пива – вызовы, с которыми столкнулись все пивоваренные компании ЕАЭС. Наша общая задача – усилить диалог с регуляторами для минимизации этих рисков», – пояснил Андрей Губка, председатель совета российской «Ассоциации производителей пива».





Чего хотят пивовары

На круглом столе, состоявшемся 29 апреля с участием представителей органов власти и индустриальных ассоциаций стран ЕАЭС, пивовары отметили необходимость взвешенного подхода к законодательному регулированию в странах союза. Представители ассоциаций подготовили резолюцию, которая включает в себя несколько пунктов:





требования текущего техрегламента ТР ЕАЭС 047/2018 в части содержания соложеного и несоложеного сырья в термине «пиво» необходимо сохранить;

введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво является необоснованной мерой и окажет крайне негативное влияние на деятельность добросовестных участников рынка;

маркировка пивоваренной продукции — избыточный, высокозатратный и технологически сложный инструмент, требующий значительных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов.

От первого лица

«Нормы по рецептуре, предлагаемые российскими властями, будут только ограничивать пивоваров ЕАЭС в производстве пива и расширении ассортимента. В условиях жесткой конкуренции за внимание потребителей диверсификация портфеля брендов имеет огромное значение», – сказал Владислав Скребцов, исполнительный директор белорусского союза «Гильдия пивоваров».





«Индустрии нужны понятные и прозрачные правила, от которых выиграют и потребители, и производители. Последние инициативы об ужесточении требований к рецептуре пива носят контрпродуктивный характер. Постоянные изменения законодательства тормозят развитие отрасли, что приводит к сокращению инвестиций в развитие», – добавил Галым Тумабаев, президент «Союза пивоваров Республики Казахстан».





«Создание дополнительных требований противоречит смыслу ЕАЭС – не делает общий рынок более открытым, а наоборот, сокращает возможности развития», – считает председатель «Ассоциации пивопроизводителей Республики Кыргызстан» Абдыралы Чынгышев.



Что не так с МРЦ?

Участники круглого стола отдельно остановились на инициативе российских органов власти по установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво. По мнению авторов этой инициативы, инструмент МРЦ позволит регулировать розничные цены на пиво, которые сейчас, по их оценке, необоснованно низкие.





«Однако исследования говорят об обратном. По данным ритейл-аудита NielsenIQ, пиво – одна из немногих макрокатегорий на рынке товаров повседневного спроса (FMCG), продемонстрировавших рост продаж в натуральном выражении по итогам 2020 года, следует из данных ритейл-аудита NielsenIQ (данные по рынку России)», – сказано в пресс-релизе.





Пивовары стран ЕАЭС охарактеризовали предлагаемое введение МРЦ как неактуальную и вредную для развития рынка пива меру, которая снизит возможности гибкого подхода к выбору брендов и сортов пива в те моменты, когда на рынках наблюдается волатильность и снижение покупательной способности потребителей, уверены они.



