+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Цены на землю недалеко от Минска бьют рекорды

Земельный участок по цене трехкомнатной квартиры


Рынок жилой многоквартирной недвижимости продолжает стагнировать, а цены на земельные участки на аукционах в непосредственной близости от Минска по-прежнему бьют все рекорды. Варианты можно найти на любой кошелек – вопрос в том, насколько далеко от столицы вы готовы забраться и можете ли обойтись минимальной инфраструктурой.

С 1 марта по 16 апреля 2021 г. состоялись 4 аукциона, на которых вниманию покупателей были предложены земельные участки в Минском, Дзержинском, Березинском, Смолевичском районах. В общей сложности на продажу было выставлено 88 участков, из которых 64 нашли своего покупателя. Наибольший интерес по-прежнему вызывают участки в непосредственной близости к столице – в сельских советах, прилегающих непосредственно к городу.

Самая высокая цена за сотку по итогам прошедших аукционов сложилась в Тарасово, Колодищах и Лесковке. Так, на аукционе 5 марта за участок в 14 соток в д. Лесковка покупатель предложил 65 639 USD, или 4689 USD за 100 м2. «Звездой» аукциона, который прошел 26 марта, стал земельный надел площадью 15,8 сотки с недостроенным домом 12% готовности в аг. Колодищи – он ушел с молотка за 90 111 USD, или 5703 USD 100 м2. На аукционе, состоявшемся 16 апреля, участок площадью 13,8 сотки в д. Тарасово был продан по цене 109 035 USD, или 8137 USD за 100 м2. Таким образом, несмотря на стагнацию рынка жилой недвижимости, цены на земельные участки, расположенные в непосредственной близости от Минска, продолжают обновлять рекорды, удивляя даже опытных участников рынка.

Но не все лоты одинаково востребованы. Например, на аукционах, прошедших 5 и 13 марта, потенциальным покупателям предлагались участки в аг. Ратомка площадью 10–11,6 сотки и начальной ценой 45–50 тыс. руб., однако желающих приобрести данные участки не нашлось. Критическим аспектом могло стать отсутствие инженерной инфраструктуры (электричества, газа, водопровода) при относительно высокой цене. Минчане, конечно, готовы покупать и такие участки, но дешевле.

Самые низкие цены по прошедшим аукционам сложились по лотам, где покупатель был единственным «игроком», подавшим заявление на участие. Например, участок в д. Шимково Лошанского с/с (14,8 км от МКАД в Молодечненском направлении) площадью 14,9 сотки был продан за 2818 USD. Правда, из инфраструктуры там только электричество. Цена по другому схожему лоту – земельному наделу в д. Мацки того же сельсовета с площадью 15 соток – на том же аукционе составила уже 4631 USD только потому, что претендентов было двое. В целом анализ аукционов показывает, что белорусам, мечтающим о загородной жизни с бюджетом в 10 тыс. USD в радиусе до 20 км от МКАД, все еще можно купить участок площадью до 15 соток, однако нужно быть готовым к минимальной инфраструктуре – электричеству и в лучшем случае газу. Тем же, кто не готов полностью отказываться от преимуществ большого города, придется раскошелиться.
neg.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]