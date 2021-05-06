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Юрий Мельничек об ИТ: «Когда наступит Беларусь 2.0, всё отыграет быстро назад»

Сооснователь Bulba Ventures, ИТ-предприниматель Юрий Мельничек в интервью tut.by поделился мнением о ситуации и перспективах белорусского ИТ-сектора и Беларуси 2.0. Публикуем выдержки из интервью.




В Беларуси 1.0 не получилось построить партнёрства между госпредприятиями и частным бизнесом


— Думаю, дело с PandaDoc повлияло на бизнес-климат в стране очень негативно. Но когда наступит Беларусь 2.0, всё отыграет назад достаточно быстро. Мне лично кажется, что в Беларуси власть и общество все больше идут параллельными дорогами. 

Власть не решает проблемы общества, поэтому общество вынуждено решать свои проблемы самостоятельно — как это было с производством масок волонтерами в «Хакерспейсе» в первую волну коронавируса, подвозом воды простыми людьми при аварии на Минскводоканале и так далее. Даже вся история с «Голосом» — тоже попытка построения обществом политики, параллельной действующей власти.

В Беларуси 1.0 не получилось построить партнерства между государственными предприятиями и частным бизнесом, потому что и для руководства госпредприятий, и для частных компаний даже до политического кризиса это было чревато огромными рисками.

— Да, но что делать, если, допустим, закрывают тот же «Имагуру»?

— Делать онлайн стартап-хаб, возможно децентрализованный. Во время коронавируса и так многие стартап-хабы перешли в онлайн. А в онлайне закрыть что-либо намного, намного сложнее.

Я вообще думаю, что Лукашенко — отец белорусской нации. Просто родители бывают разные: бывают деспотичные, избивающие своих детей, из-за которых детям в 16 лет приходится уходить из дома и строить свою жизнь самостоятельно.

Мне кажется, если бы о нас, белорусах, заботились больше, то процесс взросления общества растянулся бы на более долгий срок. А так белорусам приходится самим заботиться о себе, не прибегая к помощи властей.

— Что можно предпринять, чтобы окончательно не потерять статус ИТ-страны и привлечь новых инвесторов в Беларусь?

— В современном мире условие, что инвесторы должны физически приехать, чтобы провести due diligence и затем проинвестировать, уже не работает из-за коронавируса. Наша жизнь и так уже перешла в виртуальный мир, и там влияние государства намного меньше, а границы сильно размыты.

Когда мы говорим, что какая-то компания белорусская или нет, это все очень условно. Штаб-квартира может быть в другой стране. Сотрудники и так сейчас работают в основном удаленно. Для сотрудников, которые решили остаться в Беларуси, может работать локальный офис, а продажи, хранение интеллектуальной собственности, принятие решений можно делать из офиса вне Беларуси.

Понятно, что международные инвесторы хотят обезопасить свои компании от рисков. Вкладывать деньги в компанию в Беларуси 1.0, в которой «иногда не до законов», — слишком рискованно. Поэтому чтобы привлечь инвестиции, нужно сделать так, чтобы инвестировать было безопасно.


Распределенная команда и тренд на «удаленку» — во многом позитивная история


По мнению Юрия Мельничка, из-за коронавируса все больше стартапов с самого начала являются распределенными.

— Причем зачастую эти люди находятся не в одной стране, и тогда есть выбор из нескольких стран, где лучше создавать компанию. К сожалению, сейчас в Беларуси очень большая неопределенность и очень негативный новостной фон.

Судя по новостям, у людей постоянные проблемы с личной безопасностью, а в таких условиях трудно думать о построении бизнеса.

Мне кажется, что распределенная команда и тренд на «удаленку» — во многом позитивная история, потому что мир стал жить по-другому. В условиях, когда у тебя нормы карантина то ослабляются, то ужесточаются, а бизнес должен работать вне зависимости от эпидемиологических норм, распределенный бизнес лучше адаптирован под внешнюю реальность.

— Можно ли сказать, что будущее за «удаленкой» и машинным обучением?

— Мне кажется, что те, кто еще не успел перейти в онлайн, этим займутся. Если говорить про будущее в целом, то, по-моему, очень важным шагом является появление в массовом использовании мРНК-вакцин. Можно сказать, что это софтовые вакцины, потому что, по сути, печатается кусочек кода на мессенджер РНК. Массовый переход на такие вакцины, возможно, поможет миру быстрее реагировать в будущих эпидемиях.

Vochi практически вышел на самоокупаемость


В апреле стало известно, что мобильное приложение Vochi, которое входит в портфель инвестиционной компании Bulba Ventures, номинировано на две международные премии. Мельничек рассказал о перспективах стартапа.

— Vochi выросли в четыре раза за последние два месяца. Сейчас компания закрывает раунд инвестиций с oversubscription — это когда инвесторов больше, чем нужно компании, и приходится кому-то из них отказывать или привлекать на меньшую сумму. И они активно набирают людей, по всему миру и особенно в Беларуси, тех, кто увлекается компьютерной графикой и программированием, разработчиков под iOS и Android, и даже ищут CTO. Есть деньги на то, чтобы усиливать рост, и есть желание нанять клевых людей.

— Стартап уже себя окупает?

— Если считать белорусским «бухгалтерским» способом, то Vochi себя не окупают. С операционной точки зрения Vochi себя практически окупают,  то есть покрывают затраты на собственный маркетинг, поддержку и административные расходы. 
Источник: TUT.BY
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