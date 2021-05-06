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Парадокс статистики: Фактически безработных в стране - 207тыс. , а официально - 8,6 тыс.

Директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова в интервью изданию Onliner отметила парадокс в белорусской статистике о ситуации на рынке труда.

Фото: myfin.by

Уровень фактической безработицы в нашей стране за январь-март составляет 4,2%, а количество официально безработных более чем в 20 раз ниже: всего 0,2%. И этот показатель за пандемийный год не изменился. Это означает, что фактически безработных в стране — 207,9 тыс., а официально безработных — всего 8,6 тыс.

Объясняя это несоответствие, экономист отметила, что оба показателя выводит Минтруда, но по разным формулам — по принятой в Беларуси и по методологии Международной организации труда.

Если фактическая безработица — это процент случайных людей от 15 до 74 лет, которые считают себя безработными, то официальная безработица — это процент людей, зарегистрированных на бирже труда.

«Таких в Беларуси традиционно немного, потому что пособие по безработице очень маленькое (до 40 рублей), кроме того, таких безработных могут привлекать к общественным работам. Поэтому граждане предпочитают искать работу самостоятельно и идут на биржу только от безысходности. Например, чтобы не числиться среди тунеядцев», — комментирует экономист, пишет Оfficelife.media.
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