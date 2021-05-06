Крупный российский маркетплейс Ozon официально заработает в Беларуси





Об этом сообщил портал TUT.by со ссылкой на маркетингового директора компании Олега Дорожка.





Компания Ozon зарегистрирует в Беларуси юридическое лицо и откроет офис.





Витрина с ценами на товары в белорусских рублях уже доступна для 80% пользователей интернет-магазина. Вскоре товары с белорусскими ценами станут доступны для всех клиентов. Также покупателям из Беларуси уже сейчас доступна программа лояльности Ozon.Premium.





Кроме того, в Беларуси будет развиваться и логистика компании: откроется логистический центр для обработки заказов, появятся новые каналы доставки и партнерства. Эти меры ускорят доставку товаров для белорусов.







