Крупный российский маркетплейс Ozon официально заработает в Беларуси
Маркетплейс Ozon заработает для белорусских покупателей. Кроме того, для покупателей из России на платформе появятся товары белорусских производителей.
Об этом сообщил портал TUT.by со ссылкой на маркетингового директора компании Олега Дорожка.
Компания Ozon зарегистрирует в Беларуси юридическое лицо и откроет офис.
Витрина с ценами на товары в белорусских рублях уже доступна для 80% пользователей интернет-магазина. Вскоре товары с белорусскими ценами станут доступны для всех клиентов. Также покупателям из Беларуси уже сейчас доступна программа лояльности Ozon.Premium.
Кроме того, в Беларуси будет развиваться и логистика компании: откроется логистический центр для обработки заказов, появятся новые каналы доставки и партнерства. Эти меры ускорят доставку товаров для белорусов.
18:38 06/05/2021
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