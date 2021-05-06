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МАЗ не сможет продать Львову свои автобусы: тендер на закупку отменен

Тендер на закупку 100 больших автобусов для львовского коммунального АТП№1, финансируемый за счет кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), отменен, сообщается в системе ProZorro в четверг.

Согласно объявлению со ссылкой на сообщение в Официальном вестнике ЕС 4 мая, в комментариях к информации об отмене тендера указано, что вследствие пандемии коронавируса и введенных карантинных ограничений бюджет Львова получит меньше средств, чем ожидалось, что, очевидно, повлияет на возможность выполнения городом обязательств, в частности, на покрытие НДС и таможенных сборов, не финансируемых ЕИБ.

"В дополнение к НДС и таможенным сборам, ценовое предложение успешного участника превышает предусмотренное банком финансирование для проекта", - указано в сообщении.

Как сообщалось, тендер на закупку 12-метровых полностью низкопольных автобусов с дизельными двигателями, а также запчастей, расходных материалов, оборудования и инструментов для обслуживания был объявлен в начале 2020 года в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" за средства кредита ЕИБ.

В апреле прошлого года автокомпания "Богдан Моторс" на основании полученного протокола раскрытия тендерных предложений сообщила о победе в этом тендере, в котором, по ее информации, также участвовали концерн "Электрон" (Львов), "УкрЕвроМАЗ", "Современный грузовики" (оба - дилеры белорусского МАЗ) и Otokar (Турция).

Между тем в январе текущего года мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что лучшее предложение в тендере подал Минский автомобильный завод, но город отказывается их закупать, а в апреле он вновь сообщил об отказе закупать минские автобусы и просьбе к ЕИБ о проведении повторного конкурса.


 
"Почему? Революция и строительство демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права. Впрочем, у нас есть украинские производители, нуждающиеся в поддержке", - подчеркнул тогда мэр Львова.

В Украине автобусы большого класса выпускают корпорации "Богдан", "Эталон", концерн "Электрон".
Интерфакс
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