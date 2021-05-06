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Лепельский райисполком попробует повторно продать акции ОАО «Черейщина»

Повторный конкурс по продаже пакета акций ОАО «Черейщина» в размере 57% уставного фонда общества организует Лепельский райисполком. Торги намечены на 9 июня.




Лепельский район готов выйти из акционерного капитала сельхозпредприятия, продав принадлежащие ему акции в уставном фонде ОАО, сообщает БЕЛТА.


На конкурс выставляются почти 2,2 млн акций, рыночная стоимость пакета ценных бумаг определена в размере свыше 4,1 млн рублей.

Продажа акций убыточного сельскохозяйственного предприятия с использованием механизмов и инструментов указа № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» организуется в Витебской области впервые. Ожидается, что таким образом в развитие предприятия будут привлечены инвестиции.

Предыдущий конкурс, назначенный на 23 апреля, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие.

Новый акционер будет обязан сохранить специализацию предприятия на производстве сельхозпродукции, инвестировать не менее 10 млн рублей в развитие материально-технической базы ОАО в течение года с даты заключения договора купли-продажи акций. Среди обязательных условий — сохранение до 90% численности работников до 2025 года.

Также новый акционер должен будет обеспечить численность поголовья КРС не менее 2,1 тыс. голов, увеличить продуктивность дойного стада и безубыточную работу ОАО до 2025 года включительно.
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