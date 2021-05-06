



«Например, самая сложная задача — унификация налогового и таможенного законодательств. Предполагается, что на это уйдет минимум 2-2,5 года», — сказал он сегодня после церемонии возложения венка от посольства к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает БелТА.





Владимир Семашко еще раз подтвердил, что в рамках углубления интеграции согласованы 26 из 28 дорожных карт. Надо отметить, что «налоговая» карта находится еще в числе несогласованных.





Посол еще раз заявил, что документы могут быть подписаны в сентябре-октябре.





По его словам, дорожные карты — это планы действий, направлений в области единой промышленной политики, единой аграрной политики, создания единого рынка нефти, газа, электроэнергии.





Владимир Семашко отметил, что объем работ по каждой карте разный, в некоторых случаях потребуется подписать более 10 межгосударственных документов.





«Есть шанс, что что-то мы успеем в этом году в нормативной базе подправить и она заработает, что-то перейдет на следующий год», — отметил он.