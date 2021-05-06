— Я думаю, что на самом деле Роман Головченко — живописец. И этот его «устойчивый рост» — это коробочка с гуашью. Туда он макает кисть, а потом должен рисовать ею на окне, за которым абсолютная чернота, какие-то радужные перспективы, — привела аллегорию на Примусе эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич в ответ на недавнее заявление премьер-министра о том, что «экономика Беларуси за первый квартал вышла на траекторию устойчивого роста».





Специалист уверена, что ситуация в белорусской экономике далека от какого-либо роста, и приводит ряд аргументов.





— У нас ВВП на душу населения в абсолютных цифрах увеличился, но в пересчете на валютный эквивалент — отнюдь.





С точки зрения задолженности по заработной плате работникам аграрного сектора, мы уже в абсолютном «зашкале». Знаем о том, что и навозом зарплату выдают, задолженность таким образом нарастает.





Приведу пример с тем же МАЗом. Завод при обороте в 3 миллиарда рублей показал прибыль немногим меньше 150 тысяч рублей! Это ведь фактически убыток от деятельности предприятия, которое, вообще говоря, производит продукцию, востребованную во всем мире.





Сегодня мы можем говорить о разрушении науки, которая не публикует никаких докладов, никаких даже мельчайших научных открытий, и при этом остается Академией наук.





Наш бюджет — страшно дефицитный, и этот дефицит нарастает. Наш общий государственный долг прирастает из-за того, что рассчитывается в белорусских рублях, а курс растет. Все наши граждане, включая младенцев и стариков, должны по гроб жизни выплачивать те самые кредиты, которые набрала власть до этого, — отмечает аналитик.





Виктория Василевич делает любопытный вывод относительно оптимизма премьера:





— Полагаю, когда Головченко говорит про рост, он говорит о росте собственной заработной платы, о росте доходов членов своей семьи, о повышении и расширении возможностей, которыми обладает он лично и те, с кем он контактирует в течение рабочего дня.





А общее состояние экономики плачевно уже давно. И сейчас, в состоянии кризиса, никто из тех, кто обязан думать о стране и гражданах этой стран, похоже, палец о палец не ударяют.