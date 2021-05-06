Индекс Dow Jones достиг рекордной отметки на фондовых торгах в США

















Сообщается, что индекс повысился на 97,31 пункта (0,29%) и установился на отметке 34 230,34 пункта.





«Акции растут на фоне впечатляющих экономических показателей, спокойствия на рынке облигаций, а также в связи с уверенным восстановлением мировой экономики», — заявил инвестиционный аналитик компании Oanda Эдвард Мойя.





Напомним, что предыдущий рекорд был зафиксирован при закрытии торгов 16 апреля, когда Dow Jones поднялся до 34 200,67 пункта.





Ранее сообщалось, что состав индекса Dow Jones сильно изменен впервые за семь лет. Dow Jones, в расчет которого входят акции 30 компаний, пересмотрел состав для того, чтобы уравновесить его за счет поступления новых технологических компаний. Также изменения в составе помогут лучше отражать американскую экономику.