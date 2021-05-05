+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Колумбия прекращает экспорт кофе из-за перекрытия дорог. Протесты продолжаются

Колумбия прекращает экспорт кофе. Это произошло из-за перекрытия дорог в результате антиправительственных протестов. Об этом сообщает Reuters.


 
Глава федерации производителей Роберто Велес заявил по телефону изданию, что теперь экспорт кофе невозможен.

"Мы полностью остановлены, экспорт остановлен, кофе не идет ни в порты, ни внутри страны", - прокомментировал ситуацию Велес.

Он объяснил, что по всей стране возникли блокады дорог. Одна из основных блокад заключается в предотвращении доставки товаров в крупный порт Буэнавентура. От этого страдают фермеры в провинциях Уила, Валле-дель-Каука, Каука и Нарино, которые собирают свой основной урожай.

"У нас нет оценки того, сколько отправок кофе было остановлено, но у нас 4 или 5 дней, когда не было возможности экспортировать", - сказал Велес.

Он отметил, что складские площади еще не перегружены, но могут стать таковыми, если протесты продолжатся.

Велес добавил, что протестующие и правительство должны попытаться наладить свои разногласия, чтобы не разрушать национальную экономику.

Отметим, что в Колумбии протесты начались из-за налоговой реформы, однако после они стали антиправительственными. Демонстранты требуют от правительства принятия мер по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]