



Глава федерации производителей Роберто Велес заявил по телефону изданию, что теперь экспорт кофе невозможен.





"Мы полностью остановлены, экспорт остановлен, кофе не идет ни в порты, ни внутри страны", - прокомментировал ситуацию Велес.





Он объяснил, что по всей стране возникли блокады дорог. Одна из основных блокад заключается в предотвращении доставки товаров в крупный порт Буэнавентура. От этого страдают фермеры в провинциях Уила, Валле-дель-Каука, Каука и Нарино, которые собирают свой основной урожай.





"У нас нет оценки того, сколько отправок кофе было остановлено, но у нас 4 или 5 дней, когда не было возможности экспортировать", - сказал Велес.





Он отметил, что складские площади еще не перегружены, но могут стать таковыми, если протесты продолжатся.





Велес добавил, что протестующие и правительство должны попытаться наладить свои разногласия, чтобы не разрушать национальную экономику.





Отметим, что в Колумбии протесты начались из-за налоговой реформы, однако после они стали антиправительственными. Демонстранты требуют от правительства принятия мер по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.