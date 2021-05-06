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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Предприниматели предупредили правительство о кризисе в малом бизнесе из-за перевода его на "безнал"

Общественное объединение «Перспектива» выразило категорическое несогласие с принятым правительством и Нацбанком постановлением № 203/4, которое прекращает право индивидуальных предпринимателей использовать наличную иностранную валюту для расчетов за пределами Беларуси в сделках импорта товаров на сумму, не превышающую 100 базовых величин.



Теперь предприниматели обязаны оплачивать товар только безналично и покупать валюту на бирже.

Такое регулирование грозит коллапсом в предпринимательской торговле, предупреждает «Перспектива».

После 9 июля 2021 года привоза нового товара не будет, налоги платить будет нечем, аренду тоже, ФСЗН также... Кризис неплатежей будет очевидным. Теневой сектор экономики будет расти в геометрической прогрессии», — говорится в обращении к властям.
OL
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