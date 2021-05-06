







Теперь предприниматели обязаны оплачивать товар только безналично и покупать валюту на бирже.





Такое регулирование грозит коллапсом в предпринимательской торговле, предупреждает «Перспектива».





После 9 июля 2021 года привоза нового товара не будет, налоги платить будет нечем, аренду тоже, ФСЗН также... Кризис неплатежей будет очевидным. Теневой сектор экономики будет расти в геометрической прогрессии», — говорится в обращении к властям.