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Российская таможня задержала самую большую за всю историю партию санкционных товаров из Беларуси

Самую большую за всю историю партию санкционных товаров задержали российские таможенники на границе в Брянской области.

Архивное фото

Сотрудники Брянской таможни на российско-белорусском участке государственной границы выявили и задержали 8 грузовиков, перевозивших более 172 тонн свежих фруктов – яблок, груш и помело, сообщает  Федеральная таможенная служба России.

«Этикетки на ящиках указывали на происхождение фруктов из стран, включенных в санкционный список. Сотрудники Брянской таможни завели семь дел», — сообщили в ФТС. Одно транспортное средство с товаром помело, произведенным в Китае, передано Россельхознадзору для дополнительной проверки.
"Белорусский партизан"
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