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Сотрудники Брянской таможни на российско-белорусском участке государственной границы выявили и задержали 8 грузовиков, перевозивших более 172 тонн свежих фруктов – яблок, груш и помело, сообщает Федеральная таможенная служба России.





«Этикетки на ящиках указывали на происхождение фруктов из стран, включенных в санкционный список. Сотрудники Брянской таможни завели семь дел», — сообщили в ФТС. Одно транспортное средство с товаром помело, произведенным в Китае, передано Россельхознадзору для дополнительной проверки.