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В Беларуси ликвидируется очередная торговая сеть

Стало известно о ликвидации в Беларуси очередной торговой сети – солигорского торгового дома «Радуга-свет».

3 мая на сайте журнала «Юстиция Беларуси» появилось объявление о начале процесса ликвидации Солигорской торговой сети «Торговый дом «Радуга-свет»пишет Белсат.

Сеть возникла в 2004 году. Как указано на официальном сайте, она насчитывает 6 магазинов и 7 ресторанов в Солигорске, Дзержинске, Пинске и Узде.

Компания планировала развивать сеть супермаркетов у дома и рестораны.
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