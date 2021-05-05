В Беларуси ликвидируется очередная торговая сеть





Сеть возникла в 2004 году. Как указано на официальном сайте, она насчитывает 6 магазинов и 7 ресторанов в Солигорске, Дзержинске, Пинске и Узде.





Компания планировала развивать сеть супермаркетов у дома и рестораны.



