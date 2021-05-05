В Беларуси ликвидируется очередная торговая сеть
Стало известно о ликвидации в Беларуси очередной торговой сети – солигорского торгового дома «Радуга-свет».
3 мая на сайте журнала «Юстиция Беларуси» появилось объявление о начале процесса ликвидации Солигорской торговой сети «Торговый дом «Радуга-свет», пишет Белсат.
Сеть возникла в 2004 году. Как указано на официальном сайте, она насчитывает 6 магазинов и 7 ресторанов в Солигорске, Дзержинске, Пинске и Узде.
Компания планировала развивать сеть супермаркетов у дома и рестораны.
09:06 06/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение