+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Гомеле вынесли приговор директору местного филиала Белгазпромбанка, которого судили за «взятки от друзей»

В Гомеле вынесли приговор директору гомельского филиала Белгазпромбанка Валерию Николаенко, а также предпринимателю Вадиму Казакевичу.

Фото: Reuters

Николаенко суд Центрального района Гомеля приговорил к пяти годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин (8700 рублей). Казакевичу дали штраф в размере 1 тысяча базовых величин (29 000 рублей).

Директора гомельского филиала Белгазпромбанка, 58-летнего Валерия Николаенко, задержали в июне прошлого года за получение от своих же друзей взятки — ноутбука от 44-летнего предпринимателя Вадима Казакевича и денег от другого гомельского бизнесмена Валерия Романенко. В 2020 году он написал явку с повинной и признался, что в разное время передал другу-банкиру около трех тысяч долларов за «благоприятное решение вопроса», входящего в компетенцию Николаенко. Романенко проходит по делу свидетелем, пишет TUT.BY.

Оба обвиняемых признали вину полностью.

Казакевич в своих показаниях пояснил, что сумма, затраченная на подарок другу, была для него незначительной, поэтому он и не требовал за него денег. Также он отметил, что не сильно при этом рассчитывал на особое отношение со стороны друга-банкира, поскольку не знал о том, что все одобрения кредитов происходят в Гомельском филиале, которым руководил Николаенко. Думал, мол, что все решения — за головным офисом.

Романенко отметил в суде, что считал переданные Николаенко деньги не взяткой, а дружеской помощью.

«Дело Белгазпробанка»


Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. Сначала был задержан глава филиала Белгазпромбанка в Могилеве Сергей Кармызов: его уже осудили на три года за хищение в особо крупном размере.

В тот день в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». Силовики проверяли банк до поздней ночи.

12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеров Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывших сотрудников банка, которые работали в различных коммерческих структурах. Было возбуждено два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъято свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

Комментировал ситуацию и Александр Лукашенко. По его словам, банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019-м были получены какие-то сведения. Он заявил, что намерен привлечь к расследованию этого дела «Интерпол, россиян, американцев, европейцев», чтобы они проанализировали все полученные белорусскими следователями документы.

«Когда его [Бабарико] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил Лукашенко. При этом сказал, что это не накат с его стороны: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».

Российские Газпромбанк и «Газпром», акционеры Белгазпромбанка, заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при смене руководства, они заявляли о намерении «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимать все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка».

В мае прошлого года пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты. 19 января 2021 года Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову.

Сейчас в суде идет рассмотрение дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]