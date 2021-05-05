



Об этом рассказал профессор экономики и маркетинга виноделия лицея Бордо Стефан Баде во время вебинара «Розовое вино — технологии, маркетинг, тенденции рынка».





«Потребление розового вина набирает обороты. Оно ассоциируется у людей со свежестью, молодостью, трендами, в отличие от красного, например. Именно это вино подходит как под мясо, так и под рыбу», — отмечает профессор.





По словам Стефана Баде, крупнейшими потребителями розового вина является Франция, США, Германия, Италия и Великобритания, пишет agroportal.ua.







