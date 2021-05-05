Вопреки запретам Украина вернулась к импорту российской электроэнергии через Беларусь
Верховная рада Украины запретила поставки российской электроэнергии через Беларусь до конца 2021 года, но с 5 мая ее снова импортируют.
О том, что Украиной возобновлен импорт российской электрической энергии через Беларусь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского народного депутата.
По заявлению депутата Людмилы Буймистер, с 5 мая украинской стороной возобновлен импорт электроэнергии из Беларуси, пишет kp.by.
- Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве, - подчеркнула политик.
Депутат резко высказалась о таких действиях регулятора вразрез с решением Верховной рады, проголосовавшей за предоставление НКРЭКУ полномочия запрещать импорт.
- Прошло почти три недели (…) однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок, - прокомментировала Буймистер.
Напомним, 15 апреля в Верховной раде Украины одобрили законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России. С начала 2021-го года импортировано по направлению свыше 600 миллионов кВт часов на 1 миллиард гривен (более $36 миллионов).
Источник: Надежда Бутович
18:07 05/05/2021
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