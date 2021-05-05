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Премьер продемонстрировал осторожный оптимизм. А надо ли?

Когда слышишь официальные рапорты о росте, то надо понимать, с чем сравнивают.

Премьер продемонстрировал осторожный оптимизм. А надо ли?
Оптимист это тот, кто не вполне информирован?
"Итоги первого квартала, как говорят дипломаты, внушают осторожный оптимизм. Экономика вышла на траекторию устойчивого роста практически по всем показателям", - докладывал вчера премьер-министр Роман Головченко белорусскому руководителю.

Валовая прибыль экономики за первый квартал этого года достигла Br1,8 млрд, выручка увеличилась на 20%, прибыль от реализации продукции - на 30% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

Доходы населения в реальном исчислении выросли на 5,4%, пенсии - на 3,4%, средняя пенсия по возрасту достигла Br500. 

Все познается в сравнении, говорит старший аналитик Альпари Евразия Вадим Иосуб и объясняет «Белорусскому партизану» - почему.

- Показывают ли названные цифры тенденцию устойчивого роста экономики?

- Нет, это не выглядит как тенденция устойчивого роста, хотя цифра может быть вполне достоверной. Важно понимать, как у нас считается динамика ВВП. Она считается с нарастающим итогом с начала года и сравнивается с соответствующим периодом предыдущего года: первый квартал 2021 года с первым кварталом 2020 года показал указанный рост.  Причем основной вклад в рост ВВП, по данным правительства, внес рост промышленности – около 9 процентов.

Чтобы сравнивать итоги двух кварталов, надо четко представлять себе ситуацию первого квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В этом квартале ничего особенного не произошло. Но первый квартал прошлого года характеризовался интересными вещами. Первые два месяца отсутствовали поставки нефти из России, за исключением поставок компаний Гуцериева; они замещались относительно небольшими объемами альтернативной нефти. Соответственно, резко упала нефтепереработка.

Второй очень важный момент: на начало 2020 года не было контрактов на поставку калийных удобрений в Китай и Индию, соответственно, отгрузка удобрений оказалась существенно ниже. 

В первом квартале 2021 года поставки нефти шли как обычно, и отгрузка удобрений – тоже, год назад наблюдались проблемы с нефтью и калийными удобрениями. Сравнение того с этим и вызвало такой рост. 

Кстати говоря, в докладе Головченко приводил и другие интересные цифры. Обычно рост экономики сопровождается, во-первых, ростом грузоперевозок, а во-вторых, ростом розничной торговли: больше произвели – надо больше перевозить, больше произвели, больше заработали – население тратит больше денег. Оба показатели – и транспортные услуги, и розничные продажи упали примерно на 5 процентов. На самом деле снижение розничной торго и и снижение транспортных услуг на фоне роста ВВП – еще одно свидетельство неустойчивости этого роста, низкого качества этого роста.

- Де-факто могло произойти падение экономики, а не рост?

- На самом деле спада не произошло, рост все-таки есть. Но произошел по сравнению с первым кварталом прошлого года, потому что год назад все было совсем плохо. На этом фоне рост случился за счет перечисленных факторов. Когда будут сравнивать первое полугодие 2021 года с первым полугодием прошлого года, когда и нефть пошла, и контракты на калийные удобрения были подписаны, тогда непонятно, за счет чего экономика будет расти.
 
- Головченко заявил, что в первом квартале реальные доходы населения выросли на 5,4%. За счет чего?

- На самом деле, в течение многих лет у нас устойчиво растут реальные доходы населения, причем в течение последних пяти лет этот рост составлял около 8%. Нынешний рост доходов на 5,4% - это рост, но наблюдается тенденция к замедлению роста. 

За счет чего? У нас существует традиция, что доходы растут в отрыве от того, что произвела экономика.

- Головченко выразил «осторожный оптимизм» по поводу дальнейшего роста экономики. На фоне сокращения поставок нефти на Нафтан в 2,2 раза «осторожный оптимизм» вам не кажется преждевременным?

- Безусловно, кажется. Даже без учета сокращения поставок нефти непонятно за счет чего экономика может дальше расти. А проблемы с российской нефтью (пока детали истории весьма противоречивы) станет дополнительно давить на ВВП в сторону снижения, потому что нефтепереработка – один из важнейших факторов для ВВП. Мне кажется наиболее реалистичным снижение ВВП по итогам года процента на полтора, а не на рост, на который надеется правительство.
Юрий Кремнев, Белорусский партизан
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